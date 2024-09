11 Die Bücherei Aichwald befindet sich im ehemaligen historischen Rathaus in Schanbach – und ist damit eines der vielen Beispiele, wie sich in der Gemeinde Tradition und moderne Dienstleistungen in idealer Weise miteinander verbinden. Foto: Gemeinde Aichwald

Es war keine Liebesheirat, als sich 1974 fünf Ortsteile zur Gemeinde Aichwald zusammenschlossen. Doch zur „Goldenen Hochzeit“ kann Aichwald auf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte und einige Besonderheiten zurückblicken.











Obwohl die historischen Wurzeln bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen, beginnt die moderne Geschichte Aichwalds erst am 1. Januar 1974: Im Zuge der Gemeindereform in Baden-Württemberg schlossen sich die drei bis dahin selbstständigen Ortsteile Aichelberg, Aichschieß (mit Krummhardt) und Schanbach (mit Lobenrot) zur neuen Gemeinde Aichwald zusammen – um dadurch der drohenden Zwangseingemeindung nach Esslingen zu entgehen. Zahlreiche Bau- und Kunstdenkmale zeugen noch heute von der jahrhundertealten Geschichte der fünf Aichwalder Ortsteile, die heute zusammen knapp 7700 Einwohner zählen.

Zugleich ist die idyllisch auf dem Vorderen Schurwald gelegene Gemeinde nur zehn Kilometer von der Kreisstadt Esslingen und 20 Kilometer von der Metropolregion Stuttgart entfernt. „Damit bietet Aichwald in idealer Weise die Möglichkeit, die Aspekte Leben und Arbeiten im Grünen mit der Anbindung an einen wirtschaftlich starken Ballungsraum zu verbinden“, betont Bürgermeister Andreas Jarolim, der der Gemeinde seit 2019 vorsteht.

Gute Lebensqualität in wunderschöner Landschaft

Der offizielle Slogan Aichwalds „Immer auf der Höhe“ trifft laut Jarolim aber nicht nur auf die reizvolle Höhenlage der Gemeinde zwischen Rems- und Neckartal zu. Auch sonst sei Aichwald „auf der Höhe der Zeit“ und in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt – etwa mit einer modernen Infrastruktur und Verwaltung, einem familienfreundlichen Bildungs- und Betreuungsangebot, einer großen Bandbreite an Handels-, Dienstleistungs-, Industrie- und Handwerksbetrieben sowie einem vielschichtigen Sport-, Freizeit- und Erholungsangebot.

„Altes Bewahren und neues Schaffen, um die Lebensqualität der Aichwalder Bürgerinnen und Bürger stetig zu verbessern“, sei seit nunmehr 50 Jahren das erklärte Ziel des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung, sagt Jarolim. So wurde mit der Ortskernsanierung von Schanbach in den letzten Jahren ein zentraler Platz der Gemeinde nachhaltig umgestaltet, mit dem Bau des neuen Ärztehauses ist die medizinische Versorgung vor Ort gesichert. In Schanbach gelegen ist auch das Seniorenzentrum Aichwald, das aus Begegnungsstätte mit Café, betreutem Wohnen und dem Pflegeheim besteht.

Doch insbesondere Familien wissen Aichwald als ruhigen Wohnort mit guter Infrastruktur zu schätzen, etwa im Schanbacher Neubaugebiet Fuchsbühl. Dort wird ein einmaliges Bauprojekt realisiert – mit flexiblen Wohnformen, einer sozial gemischten Bewohnerstruktur sowie einem Anteil an kostengünstigen Wohnungen, für die die Gemeinde ein Belegungsrecht hat.

Bildung und Betreuung werden großgeschrieben

Mit drei Grundschulstandorten in Schanbach, Aichelberg und Aichschieß sowie drei Kindergärten und zwei Kinderkrippen bietet die Gemeinde zudem ein breites Bildungs- und Betreuungsangebot. Mit dem Beginn der Bauarbeiten für das „Bildungshaus Aichschieß“, der nach den Sommerferien geplant ist, wird den steigenden Kinderzahlen der Gemeinde und damit dem künftigen Raumbedarf von Schule, Kita und Kernzeit Rechnung getragen.

Nach dreijähriger Umbauphase ist das Schulzentrum in Schanbach bereits seit 2019 technisch und baulich auf dem neuesten Stand und die dort ansässige Grundschule eine der modernsten ihrer Art – weit über den Landkreis Esslingen hinaus. Die zweijährige Komplett-Modernisierung der Alten Sporthalle konnte im Juni abgeschlossen werden: Dabei wurde auch das Dach, wie bei allen Sanierungsvorhaben gemeindeeigener Liegenschaften, mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet, um eine möglichst gute Klimabilanz sicherzustellen. Im Ort selbst haben bislang mehr als 100 Haushalte an der Photovoltaik-Bündelaktion von Gemeinde und Teckwerken Kirchheim teilgenommen, um Strom vom eigenen Dach zu produzieren.

Goldgelb Aichwald: Breites Kultur- und Freizeitangebot

Für eine individuelle Freizeitgestaltung stehen in Aichwald 17 ausgeschilderte Rundwanderwege mit einer Gesamtlänge von über 100 Kilometern zur Auswahl; für Radfreunde bietet sich der ausgeschilderte Remstal-Radweg an. Auch das Vereinsleben und kulturelle Angebot in Aichwald kann sich sehen lassen: Rund 45 Vereine und Initiativen organisieren ganzjährig Veranstaltungen und Feste für Jung und Alt, die zum Teil weit über die Ortsgrenzen hinaus große Popularität genießen – wie etwa das jährlich stattfindende Motocross oder das beliebte „Goldgelb-Festival“ beim Wasserturm in Krummhardt.

„Wir haben hier vor Ort ein sehr breites ehrenamtliches Engagement, das für einen starken Zusammenhalt in unserer Gemeinde sorgt“, sagt Jarolim. Gemeinsam mit der Bürgerschaft würden Gemeinderat und Verwaltung intensiv an einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung Aichwalds arbeiten, „in der sich nicht nur unsere Bürgerinnen und Bürger, sondern auch unsere Gäste wohlfühlen können.“