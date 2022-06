1 Handballer Karl-Heinz Eisele ist fast sein ganzes Leben lang Mitglied im TSV Köngen und hat sich in verschiedenen Funktionen engagiert. Foto: Ines Rudel

Zum 125-jährigen Bestehen des TSV Köngen und TSV Wernau haben wir einen Vertreter jedes Vereins gefragt: Welche Rolle spielt der Verein in Ihrem Leben?















Viele Menschen, die in Vereinen aktiv sind, beschreiben das Miteinander als eine Art zweite Familie oder ein alternatives Zuhause. Gerade von älteren Generationen hört man im gleichen Atemzug oftmals aber auch, dass sich das Vereinsleben verändert habe. Dass es früher eine größere Verbundenheit gegeben habe. Die 125-Jahr-Jubiläen des TSV Köngen und des TSV Wernau, die am Wochenende gleichzeitig mit Festen begangen wurden, liefern einen Anlass, um bei einem älteren und einem jüngeren Mitglied nachzufragen: Was bedeutet Ihr jeweiliger Verein für Sie? Und welche Rolle spielt er in Ihrem Leben?