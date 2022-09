1 Jose Mourinho ist derzeit nicht nur im Stadion zu sehen. Foto: AFP/ANDREAS SOLARO

Jose Mourinho gilt seit Jahren als einer der kultigsten Trainer im Weltfußball. Jetzt ist der 59-jährige Portugiese gar in einem Musikvideo zu sehen – in einer markanten Nebenrolle.















Fußball-Startrainer Jose Mourinho scheint einen neuen Karrierezweig für sich entdeckt zu haben. Im kürzlich veröffentlichen Musikvideo des britischen Rappers Stormzy zu seinem Song „Mel Made Me Do It“ fungiert der 59 Jahre alte Portugiese als Schauspieler in einer Nebenrolle.

Der aktuelle Coach der AS Rom ist in dem Video einige Sekunden zu sehen - er hält dabei immer wieder seinen Finger an die Lippen. Die entsprechende Textzeile lautet „I prefer not to speak like I’m Jose“ - „Ich ziehe es vor, nichts zu sagen - so wie Jose“. Anschließend ist auch die Stimme Mourinhos zu hören.

Mourinho bedankt sich bei Stormzy

Stormzy bezieht sich damit auf ein berühmtes Interview aus dem Jahr 2014, in dem der damalige Chelsea-Coach Mourinho einen Kommentar zur Schiedsrichterleistung verweigerte: „Ich ziehe es vor, nichts zu sagen. Wenn ich etwas sage, gerate ich in große Schwierigkeiten, und ich möchte nicht in große Schwierigkeiten geraten“, sagte er damals.

Mourinho postete im Anschluss an die Veröffentlichung des Videos ein gemeinsames Foto mit dem Rapper, der bekennender Fan von Mourinhos Ex-Klub Manchester United ist und schrieb: „Es hat großen Spaß gemacht, diese Nebenrolle in Stormzys neuem Musikvideo zu spielen. Ich hatte eine tolle Zeit.“