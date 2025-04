Jonglier-Convention in Aichtal: Wenn Fackeln in den Nachthimmel fliegen

1 Noch liegen sie am Boden: Doch ab Karfreitag, 18. April, fliegen in Aichtal bei der Jonglierconvention die Keulen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Frust und Vergnügen liegen hier nahe beieinander: Wer es kann, hat Spaß. Wer es erlernen will, muss üben, Fehlschläge einstecken und kann dabei auch Freude haben. Jonglage erfordert Geschick. Kenner, Könner und Einsteiger treffen sich über Ostern in Aichtal zur Jonglierconvention. Von Freitag, 18. April, bis Montag, 21. April, können Jonglierfans fachsimpeln, Kontakte pflegen, trainieren, Kunststücke zeigen, üben.

Zuschauer dürfen live mit dabei sein. Am Samstag, 19. April, wird es feurig. Von 21 Uhr bis gegen 2 Uhr werden auf dem Bouleplatz vor der Sport-Aichtal-Halle beim „Fire-Space“ brennende Fackeln jongliert und weitere Tricks gezeigt. Kommen kann jeder. Der Eintritt ist frei. Bei zwei Gala-Shows ist Publikum ebenfalls willkommen. Am Ostersonntag, 20. April, um 16 und um 20 Uhr können Zuschauer in der Festhalle Aich staunen. Internationale Gäste präsentieren ihr Können in verschiedenen Disziplinen der Jonglage und Artistik. Tickets gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor der Show öffnet.

Auch Einsteiger sind in Aichtal willkommen

Außerhalb dieser drei Events sind Jonglierfans unter sich. Bis zu 500 Jonglierbegeisterte werden bei der Convention erwartet. Bei Sport Aichtal und in der Mehrzweckhalle Grötzingen können sie von Karfreitag um 14 Uhr bis Ostermontag um 14 Uhr rund um die Uhr jonglieren. Teilnehmende sind dabei völlig frei in der Auswahl ihrer Übungen. In Workshops wird Wissen weitergegeben und Neues erlernt. Vorkenntnisse der Teilnehmenden sind nicht nötig. Wer gerne dabei sein will, kann sich auf der Website unter https://www.jonglieren-in-aichtal.de anmelden. Weitere Tickets für die vier Tage gibt es vor Ort, solange der Vorrat reicht. Vor Ort sind darüber hinaus unbegrenzt Tagestickets zu haben.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Best of 10 Jahre Aichtal“. Denn 2015 war in Aichtal erstmals organisiert jongliert worden. Es ist aber ein zehnjähriges Jubiläum mit Abstrichen: Denn 2020 fiel die Veranstaltung Corona zum Opfer, ein Jahr später fand sie wegen der Pandemie online mit virtuellen Gesprächen, Workshops und Gala-Shows statt. 2022 wurde der Event wegen der Unterbringung Geflüchteter gecancelt. Organisiert wird die Veranstaltung vom ehrenamtlichen, 2014 gegründeten Verein Jonglieren in Aichtal.

Mehr dazu unter: www.jonglieren-in-aichtal.de