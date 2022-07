1 Alles halb so schlimm, signalisiert Boris Johnson vor seinem Amtssitz. Doch ob ihm das noch hilft? Foto: dpa/Frank Augstein

Die Wähler fordern den Kopf von Boris Johnson. Deshalb wird seine Partei ihn fallen lassen, kommentiert unser Londoner Korrespondent Peter Nonnenmacher.















Keine drei Jahre ist es her, dass Boris Johnson konservativer Parteichef und Premierminister im Vereinigten Königreich wurde. Im Juli 2019, auf dem Höhepunkt der Brexit-Tumulte, drängte er die glücklose Theresa May aus dem Amt. Nun aber scheint Johnson selbst am Ende seines Weges angekommen. Diese Woche begann seine Basis auf so dramatische Weise zu bröckeln, dass es selbst einem Houdini der Politik schwerfallen musste, sich noch einmal zu retten. Für den Fall, dass die ihm verbliebenen Minister ihn nicht noch stürzen würden, nahmen Johnsons Abgeordnete Aufstellung, um ihm endgültig die Tür zu weisen – möglicherweise noch in den nächsten zwei Wochen, bevor die parlamentarische Sommerpause beginnt.