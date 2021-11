1 Mitglieder von „InsideOut“ wollen Schüler gegen Extremismus und Radikalisierung wappnen: Janine Thoma, Micha Bröckling und Sophia Thoenes (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Schüler sollen gegen Extremismus und Radikalisierung gewappnet werden. Der Verein „InsideOut“ hat dafür ein das Präventionsspiel „XGames“ entwickelt, das er in der John-F.-Kennedy-Schule in Esslingen vorstellte.















Esslingen - Ein Mann kommt blutend in die Zahnarztpraxis. Seine Frau, so erzählt er, habe ihm zwei Zähne ausgeschlagen: „Dafür bringe ich sie um.“ Was soll das Team in der Praxis tun? Die Chefin nennt zwei Alternativen: „Wir können ihn zusammenflicken, seine Blutung stoppen und ihn zu seiner Frau nach Hause schicken. Oder wir verpassen ihm ein Medikament, das ihn außer Gefecht setzt und rufen die Polizei. Das Medikament kann ihn aber auch töten.“ Das Team entscheidet sich für die medizinische Erstversorgung. Kein optimaler Entschluss. Der Mann wird sich an seiner Frau rächen.