John-F.-Kennedy-Schule: Esslinger Schüler nehmen Politiker in die Pflicht

Esslinger Schüler nehmen Politiker in die Pflicht

1 Sie stellten gute Fragen: Schüler der Esslinger John-F.-Kenney-Schule. Foto: Roberto Bulgrin

Cannabis-Legalisierung, der Einfluss von Lobbyisten, Berufswege: Schüler der John- F.-Kennedy-Schule bewiesen beim Schulbesuch von Landestagsvizepräsident Daniel Born politischen Sachverstand. Sie fragten kritisch nach.











Link kopiert

Man muss nicht alles wissen. Aber man muss wissen, wo man Wissen herbekommt. Ein Schüler der Esslinger John-F.-Kennedy-Schule wusste das sehr gut. „Wie hoch ist der aktuelle Doppelhaushalt 2023/2024 des Landes Baden-Württemberg?“, hatte die Frage von Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) beim Schulbesuch gelautet. Und der Schüler antwortete prompt: „124 Milliarden Euro.“ Die Punktlandung in der Antwort machte stutzig: „Haben Sie das gegoogelt?“ Ehrliche Antwort: „Ja.“ Dieser junge Mann hat schon eine Lektion gelernt: Ehrlichkeit und ein offener Umgang miteinander gehören zur Demokratie. Denn darum ging es am Freitagvormittag in der JFK-Schule: Daniel Born und einige seiner Politiker-Kollegen wollten Schülern der kaufmännischen Berufsschule die Parlamentsarbeit nahebringen.