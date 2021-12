Trotz Randale am Sonntag wieder Adventsfeier

Johanneskirche in Stuttgart

1 Randalierer hatten die Johanneskirche im Inneren verwüstet. Foto: SDMG/Pusch

Zum dritten Adventssonntag findet augenscheinlich wieder ein Gottesdienst in der verheerten Johanneskirche am Stuttgarter Feuersee statt. Dies gab der Pfarrer bekannt.















Link kopiert

Stuttgart - Trotz der Randale in der Stuttgarter Johanneskirche soll dort zum dritten Adventssonntag wieder ein Gottesdienst stattfinden. „Die Aufräumarbeiten könnten noch die ganze Woche andauern“, sagte Pfarrer Christoph Dinkel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe aber davon aus, dass das Gebäude wahrscheinlich bis zum Sonntag wieder benutzbar sei.

Ein 37-Jähriger soll am vergangenen Wochenende in der Johanneskirche mehrere Fenster, Teile der Inneneinrichtung und die Orgel beschädigt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro. Das Inventar müsse aufwendig repariert werden, so Pfarrer Dinkel.

Am Sonntag hatte die Polizei den mutmaßlichen Randalierer festgenommen. Der Wohnungslose befindet sich nach Angaben einer Sprecherin in einer psychiatrischen Klinik. Die Polizei schließt aus, dass der Mann aus religiösen Gründen gehandelt habe.