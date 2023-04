5 Lauftrainerin Christine Sigg-Sohn kennt passende Laufrouten für Beginner und Fortgeschrittene. Foto: Roberto Bulgrin/

Esslingen bietet aufgrund seiner Lage viele abwechslungsreiche Laufrouten. Egal ob am Berg oder im Neckartal, für jeden Läufer und jedes Leistungsniveau gibt es die passende Herausforderung.















Link kopiert

Joggen ist gesund für Geist und Körper. Das weiß auch Christine Sigg-Sohn, die 2019 unter anderem baden-württembergische Berglaufmeisterin wurde. Die Lauftrainerin aus Esslingen möchte Menschen die Bewegung in Form von Joggen näherbringen. So auch bei der diesjährigen Veranstaltung „LaufendVerbunden“ von den Vereinen TSV RSK Esslingen und Miteinander/Füreinander, die am 29. April ab 14 Uhr stattfindet. In den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde können Teilnehmer gemeinsam Runden laufen. Im Vordergrund der Aktion steht das Miteinander über Alters- und Leistungsklassen hinweg. Für diejenigen, die schon davor eine Laufstrecke suchen, hat Christine Sigg-Sohn fünf Laufstrecken in Esslingen empfohlen.

Neckarradweg Diese Strecke eignet sich sehr gut für Beginner, da sie ebenerdig am Neckar entlang verläuft. Vom Merkel’schen Park im Grünen startend, können sich Läufer eine beliebig lange Route zusammenstellen. Mögliche Ziele sind das Freibad, die Eishalle oder das Nymphaea. Die Strecke zum Tierpark und wieder zurück ist rund fünf Kilometer lang.

Unsere Empfehlung für Sie Über Esslingen hinaus ein Erfolgsmodell Fitnessprogramm für Senioren im Freien ist sehr beliebt Bewegungstreffs in Esslingen und im Kreis bieten Fitnesstraining im Freien an. Auch Stuttgart, Ulm und Heilbronn ziehen engagiert mit.

Schurwaldlaufstrecke Wer lieber im Wald mit leichten Steigungen auf Schotter laufen möchte, ist im Schurwald gut aufgehoben. Der Streckenführung des Schurwaldlaufs folgend joggen Laufbegeisterte vom Parkplatz Jägerhaus über den Wanderweg am Grillplatz vorbei. Nach etwas mehr als zwei Kilometern geht es nach links, um dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Wer den Lauf hier noch nicht beenden möchte, kann anschließend vom Parkplatz den Wanderweg nach rechts nehmen und nach etwa 400 Metern nach links in Richtung Segelflugplatz abbiegen. Insgesamt liegen nach Abschluss der Runde zehn Kilometer Strecke hinter den Läufern.

Rund um den Kernen und Katzenkopf Wer Bergläufe liebt, der kann sich um den Kernen im Schurwald austoben. Läufer können ihre Ausdauer und Koordination auf vielen Wanderwegen und Pfaden testen. Beispielsweise kann die Route an der Katharinenlinde gestartet werden. Über die Sieben Linden und an den Wasserrädern vorbei geht es zum Kernen, von dort führen viele Wege zum Katzenkopf. Durch das Obertal gelangen Läufer wieder zurück zur Katharinenlinde. Die Strecke ist je nach Variante acht bis zehn Kilometer lang, wobei insgesamt rund 300 Höhenmeter überwunden werden müssen.

Esslinger Höhenweg Mit seinen etwa 27 Kilometern und 650 Höhenmetern ist der Esslinger Höhenweg selbst für ambitionierte Jogger eine Herausforderung. Die Anstrengungen werden dafür mit einer Aussicht auf Esslingen aus verschiedenen Perspektiven entlohnt. Läufer können an jedem Punkt der Route beginnen, beispielsweise auf dem Esslinger Marktplatz. Wer noch nicht die komplette Strecke laufen möchte, kann Teilstücke mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen.

Kaisersträssle Für Marathonläufer bietet das Kaisersträssle eine Möglichkeit, die Ausdauer zu verbessern. Vom Kappelberg bei Fellbach bis nach Wäschenbeuren führt die Strecke auch durch den Schurwald. Mit insgesamt 40 Kilometern auf einfacher Strecke ist diese Route auf voller Länge den Profis vorbehalten. Jedoch können auch weniger geübte Läufer auf der Teilstrecke durch den Schurwald joggen. Für diese Route eignet sich der Parkplatz Jägerhaus als Ausgangspunkt.

Auf dieser Karte sind die Startpunkte der Routen eingetragen: