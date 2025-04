Jörg Ilzhöfer und Patrick Domon: Ostereier und Schokohasen übrig? 4 tolle Rezepte von Profi-Köchen

1 Aus übrig gebliebenen Schokohasen wird ein leckeres Dessert. Foto: Gaby Weiß

Ostern ist vorbei. Aber was tun mit den übrigen hart gekochten Eiern und Schokohasen? Mit Jörg Ilzhöfer und Patrick Domon verraten zwei Küchenprofis aus dem Kreis Esslingen kreative Rezepte für eine Resteverwertung auf hohem Niveau.











Ostern ist vorbei, doch es sind noch jede Menge hart gekochte Eier und eine ganze Parade an Schokohasen übrig? Dass sich aus diesen Überbleibseln durchaus Leckeres zaubern lässt, zeigen die Rezeptideen von zwei Küchenexperten aus dem Kreis Esslingen.

Der Kochschulen-Chef Jörg Ilzhöfer aus Esslingen versteckt die über Ostern angesammelten Vorräte an harten Eiern in einem „Schlafrock“ aus Blätterteig und serviert eine Kräuter-Rahm-Sauce mit Ei dazu. Und der Küchenchef Patrick Domon aus Köngen lässt die verbliebenen Schokoladen-Osterhasen in einem Dessert aus Schokoladenküchlein mit Meersalz und Schoko-Halbgefrorenem verschwinden.

Bevor das hart gekochte Ei im Blätterteig verschwindet, wickelt Jörg Ilzhöfer es in Bärlauchblätter und Frühstücksspeck. Foto: privat

Rezept Nr. 1 von Jörg Ilzhöfer: Eier im Schlafrock

Der Esslinger Koch Jörg Ilzhöfer, der in Stuttgart eine Event-Kochschule betreibt, ist ein fantasievoller Rezepte-Entwickler. Für seine Eier im Schlafrock rollt er sechs hart gekochte Eier in je zwei Bärlauchblätter ein. Dann wickelt er sie zuerst der Länge nach und anschließend der Breite nach in jeweils eine Scheibe Frühstücksspeck oder Landschinken ein. Den ausgerollten Blätterteig schneidet er in sechs gleich große Rechtecke und legt je ein eingepacktes Ei in die Mitte eines Teigstücks. Dann klappt er die zwei gegenüberliegenden Spitzen des Teigrechtecks auf dem Ei übereinander und verfährt danach mit den beiden weiteren Spitzen ebenso.

Die so entstandenen Päckchen bepinselt er mit einem verquirlten Ei und platziert sie auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech. Die Eier im Schlafrock werden dann im vorgeheizten Backofen (180 Grad Umluft) 15 bis 18 Minuten knusprig gebacken. „Das schmeckt warm mit einem kleinen Salat, das lässt sich aber auch kalt beim Osterpicknick genießen. Und besonders lecker ist es in Kombination mit der Kräuter-Rahm-Sauce mit Ei“, schwärmt Jörg Ilzhöfer.

Rezept Nr. 2: Kräuter-Rahm-Sauce mit Ei

Dafür vermengt Ilzhöfer:

250 Gramm Sauerrahm

200 Gramm Mayonnaise

je einen Esslöffel Schnittlauch und Petersilie,

je einen halben Esslöffel Estragon und Salbei

einen halben Teelöffel Thymian

Alle Kräuter fein geschnitten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Anschließend schält und hackt er vier hart gekochte Eier, arbeitet sie unter die Kräuter-Rahm-Masse und schmeckt noch einmal ab. Die Masse lässt er zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen. Sie schmeckt nicht nur zu den Eiern im Schlafrock, sondern auch zu Spargel, gekochten Kartoffeln, Grillfleisch oder kaltem Braten.

Rezept Nr. 3 von Patrick Domon: Schokoladen-Törtchen mit Meersalz

Patrick Domon vom Schwanen in Köngen findet immer eine Verwendung für übriges Schokohasen. Foto: Gaby Weiß

Auch Patrick Domon, Küchenchef im Hotel-Restaurant Schwanen in Köngen, kocht mit Leidenschaft. Seine Schokoladentörtchen mit Meersalz finden sich regelmäßig auf der Speisekarte: „Sie zählen zu unseren Dessert-Klassikern“, erklärt die Schwanen-Chefin Nicole Domon. Für sechs Schokoladentörtchen werden 180 Gramm Osterhasen-Schokolade grob gehackt und mit 110 Gramm Butter in einer Metallschüssel über einem heißen Wasserbad unter ständigem Rühren vorsichtig geschmolzen. In einer separaten Rührschüssel dann drei frische Eier, 60 Gramm Zucker und drei Prisen flockiges Meersalz mit einem Schneebesen schaumig aufschlagen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist.

Den Schoko-Butter-Mix löffelweise zu der Ei-Zucker-Mischung geben und vorsichtig einrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Abschließend 40 Gramm Weizenmehl über die Mischung sieben und unterheben, bis alles gut vermengt ist. Den Teig gleichmäßig auf mit Butter eingefettete Muffin-Förmchen verteilen und für mindestens drei Stunden in den Kühlschrank stellen. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Törtchen acht bis zehn Minuten backen, bis die Ränder fest sind, die Mitte aber noch leicht wackelt. Ein Tipp des Küchenchefs: „Genießen Sie die Törtchen warm, wenn die Schokolade in der Mitte noch herrlich fließt.“

Rezept Nr. 4: Schokoladen-Parfait

Zu dem Schokotörtchen wird im Schwanen ein Schokoladen-Parfait serviert, das Nicole Domon auch zuhause für ihre Familie zubereitet: „Schoko-Nikoläuse oder -Osterhasen bleiben deshalb bei uns nie lange übrig“, sagt sie. Für vier Portionen werden vier Eigelb mit 60 Gramm Zucker in einer Schüssel weißlich aufgeschlagen. 130 Milliliter Milch zusammen mit weiteren 60 Gramm Zucker in einem kleinen Topf erwärmen, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat.

Die heiße Milchmischung langsam unter Rühren zu den aufgeschlagenen Eigelb gießen und die beiden Massen gut miteinander vermengen. Die Mischung bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren auf etwa 80 Grad erhitzen, ohne dass sie kocht. In der Zwischenzeit 200 Gramm Schokohasen in kleine Stücke brechen und über einem Wasserbad schmelzen. Sobald die Ei-Zucker-Milch-Masse die gewünschte Temperatur erreicht hat, die geschmolzene Schokolade unterrühren. 240 Gramm Schlagsahne aufschlagen und vorsichtig unter die abgekühlte Mischung heben. Die fertige Parfait-Masse in Förmchen füllen und mindestens vier Stunden einfrieren.