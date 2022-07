New Wave, großer Pop und Jazz vereint

14 Jackson Foto: Pfisterer

Mit einem facettenreichen Programm und pfiffigen Arrangements hat der britische Popstar Joe Jackson dem Festival einen starken zweiten Abend beschert.















Link kopiert

Gestern Jazz, heute Open: So funktioniert das große Stuttgarter Sommerfestival, bei dem auf Herbie Hancock der britische Popstar Joe Jackson folgt. Der ist ein grandioser Songwriter, was man unter anderem daran merkt, dass seine Stücke auch in völlig neuen Arrangements verfangen.