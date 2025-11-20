1 Der Schriftsteller Jochen Schmidt (links) war bei den Esslinger Literaturtagen Lesart mit seinem hochkomischen Gesellschaftsporträt „Hoplopoiia“ zu Gast bei Moderator Johannes M. Fischer. Foto: Gaby Weiß

Jochen Schmidt liest bei den Esslinger Literaturtagen Lesart aus seinem Roman „Hoplopoiia“. Was macht den Protagonisten Richard Sparka zum Stadtneurotiker des 21. Jahrhunderts?











Kritikern gilt Richard Sparka, der Hauptcharakter in Jochen Schmidts neuem Roman „Hoplopoiia“, als „Woody Allens Stadtneurotiker des 21. Jahrhunderts“. Kulturamtsleiterin Alexa Heyder outete sich in ihrer Begrüßung bei den Esslinger Literaturtagen Lesart als Fan: „Jochen Schmidt erzählt gnadenlos komisch über die existenziellen Ängste, die uns alle heimsuchen.“ Moderator Johannes M. Fischer, Chefredakteur der Eßlinger Zeitung, attestierte dem Berliner Autor einen „feinen Humor“, und das Publikum amüsierte sich bei der Lesung im Kunstdruck Centraltheater köstlich.