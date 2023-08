1 Jochen Goetz war seit zwei Jahren Finanzchef von Daimler Trucks. Foto: Daimler Truck Holding AG

Der Daimler-Truck-Konzern in Leinfelden-Echterdingen trauert um seinen Finanzvorstand Jochen Goetz, der am Samstag im Alter von 52 Jahren bei einem Unglücksfall ums Leben gekommen ist. Goetz war seit gut zwei Jahren Vorstandsmitglied des Unternehmens, das sich im Dezember 2021 von der heutigen Mercedes-Benz-Group abgespalten hatte. Er war maßgeblich verantwortlich für diese Abspaltung, die nach drei Monaten zur Aufnahme des Unternehmens in den deutschen Aktienindex (Dax) führte.

Trauer und Anerkennung für Jochen Goetz

Goetz habe das Unternehmen maßgeblich mitgestaltet und als Finanzvorstand konsequent darauf hingewirkt, dass es heute wirtschaftlich erfolgreicher dastehe als je zuvor, erklärte Daimler-Truck-Vorstandschef Martin Daum. Aufsichtsratschef Joe Kaeser erklärte, Goetz habe für Authentizität, Engagement und Fürsorge für seine Kolleginnen und Kollegen gestanden und stets die langfristigen Geschicke des Unternehmens im Blick gehabt.

Immer ein offenes Ohr für die Beschäftigten

Auch Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht würdigte den aus dem Leben gerissenen Finanzvorstand. Jochen Goetz habe immer ein offenes Ohr für die Beschäftigten und die Betriebsräte gehabt und sei für ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Gesamtbetriebsrat und Unternehmensleitung gestanden.