Jochen-Götz-Award: Daimler Truck würdigt mit Nachwuchspreis verstorbenen Vorstand

1 Drei ausgezeichnete Nachwuchskräfte von Daimler Truck, flankiert von Personalvorstand Jürgen Hartwig (3. v.r.) und Betriebsratschef Michael Brecht (3.v.l.) Foto: Daimler Truck AG/Kilian Bishop

Drei Auszubildende des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck werden für besonderes Engagement ausgezeichnet. Der Preis erinnert an den 2023 plötzlich verstorbenen früheren Vorstand.











Link kopiert

Daimler Truck hat erstmals den mit 15 000 Euro dotierten Jochen-Götz-Award für Auszubildende vergeben. Der Nutzfahrzeughersteller erinnert damit an den früheren Finanzvorstand Jochen Götz, der im August 2023 durch eine allergische Reaktion auf einen Wespenstich aus dem Leben gerissen wurde.

Durch die Vergabe des Awards wolle man „nicht nur das außerordentliche Engagement der Auszubildenden wertschätzen, sondern auch unseren ehemaligen Finanzvorstand Jochen Götz würdigen, der wie kein anderer Persönlichkeit, Leistungsbereitschaft und Engagement von der Ausbildung bis zum Vorstand verkörpert hat“, sagte der Personalvorstand Jürgen Hartwig.

Jochen Götz – vom Auszubildenden bis zum Vorstand

Der 1971 in Rastatt geborene Götz war sein ganzes Berufsleben mit dem Daimler-Konzern verbunden. Nach der Schulzeit in Gaggenau absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann, später ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre. 2021 stieg er in den Vorstand auf. Seine erste Position im Controlling hatte Götz bei Unimog inne, passenderweise wurde der Azubi-Award nun im Unimog-Museum in Gaggenau verliehen.

Geehrt wurden die drei Auszubildenden Kubilay-Kaan Morgül, Fabian Hildebrandt und Noah Rohrer für „herausragendes persönliches Engagement und vorbildliche Teamarbeit“, teilte das Unternehmen mit. Morgül repräsentiere das Unternehmen unter anderem bei Schulbesuchen als interkultureller Vermittler. Auch die anderen Preisträger engagierten sich in verschiedenen Aktionen und Funktionen für ihre Mit-Auszubildenden. „Engagement über die eigentliche Tätigkeit im Betrieb und die Ausbildung hinaus ist wichtig für Demokratie und Gesellschaft. Das müssen nicht immer große und spektakuläre Themen sein“, so der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht.