Porsche-Börsengang VW-Sonderdividende von 19,06 Euro jetzt fällig

Alle VW-Anleger profitieren vom Porsche-Börsengang in Form einer Sonderausschüttung. Und die VW-Hauptaktionärin, die Dachgesellschaft Porsche SE, will die Aktionäre auch weiterhin „angemessen am Erfolg beteiligen“.