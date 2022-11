Herbstbelebung am Arbeitsmarkt

1 Sie spüre Zurückhaltung bei den Stellenmeldungen, sagt die Agenturchefin Christine Käferle. Foto: Gottfried Stoppel

Die Arbeitslosenquote im Kreis sinkt im Oktober auf 3,6 Prozent, vor allem eine Altersgruppe trägt zu der niedrigeren Quote bei. Die Waiblinger Arbeitsagentur berichtet aber von weniger neu gemeldeten Arbeitsplätzen.















Im Oktober ist der Anteil der Arbeitslosen im Rems-Murr-Kreis unter der Erwerbsbevölkerung um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Die Quote liegt aktuell bei 3,6 Prozent. „Vor allem bei den jungen Erwachsenen zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosenzahlen“, berichtet Christine Käferle, Chefin der Waiblinger Arbeitsagentur. Dies sei allerdings nicht überraschend, „da im letzten Monat das neue Studiensemester begonnen hat und viele Jugendliche noch mit leichter Verspätung in ihre Ausbildung gestartet sind“.

Leichter Rückgang auch bei den Älteren

Auch bei den Älteren sei ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu erkennen. Aber, so fügt die Agenturchefin hinzu: „Auf der anderen Seite spüren wir zwischenzeitlich eine leichte Zurückhaltung, was die Stellenmeldungen und das Einstellungsverhalten der Unternehmen betrifft.“

Dem Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter sind in den vergangenen vier Wochen laut Statistik 609 zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet worden. Das bedeutet gegenüber dem Oktober des Vorjahres ein Minus von 30 Prozent. Mit gut 3300 Angeboten aus dem Rems-Murr-Kreis sei das Stellenangebot trotzdem weiterhin hoch. Käferles Einschätzung dazu: „Wie sich die Nachfrage in den nächsten Monaten entwickelt, ist schwer einzuschätzen. Das hängt natürlich auch von den weiteren Folgen des Krieges gegen die Ukraine ab.“

Momentan sind im Kreis 8683 Personen ohne Arbeit

Im Oktober diesen Jahres haben sich 933 Personen bei Agentur oder Jobcenter neu arbeitslos gemeldet. Im gleichen Zeitraum beendeten 708 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung. 859 zuvor Arbeitslose begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Insgesamt sank damit die absolute Zahl der arbeitslos Gemeldeten im Rems-Murr-Kreis im Vergleich zum Vormonat um 230 auf 8683 Personen. Vor einem Jahr waren kreisweit noch 513 Arbeitslose mehr gemeldet, die Arbeitslosenquote lag da bei 3,8 Prozent.

Mit der Entwicklung liegt der Rems-Murr-Kreis im landesweiten Trend. Auch in Baden-Württemberg nahm die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent ab. Anders als im Waiblinger Agenturbezirk ist landesweit jedoch im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit zu beobachten. Im Oktober 2022 lag die Quote im Land noch bei 3,5 Prozent.

Wie bereits im September diesen Jahres betraf der Rückgang der Arbeitslosigkeit insbesondere die Altersgruppe der unter 25-Jährigen. „Nach einem Anstieg über die Sommermonate pendelt sich die Arbeitslosenquote der jungen Erwachsenen wieder auf niedrigem Niveau ein“, so Käferle. Die Arbeitslosenquote dieser Altersgruppe sank im Oktober von 2,8 auf 2,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote der über 50-Jährigen ging in den vergangenen vier Wochen um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent zurück, vor einem Jahr lag sie bei 4,1 Prozent.