Jobs bei Eberspächer Musterbau in Esslingen schließt 2024

Im März war bekannt geworden, dass der Automobilzulieferer Eberspächer am Standort Esslingen den Musterbau, in dem Prototypabgasanlagen hergestellt werden, schließen will. Die Geschäftsführung äußerte sich nun dazu, was genau geplant ist.