1 Der Stuttgarter Autobauer Daimler wird sich zum Ende des Jahres in zwei eigenständige Unternehmen aufspalten. Foto: imago/imagebroker

Stuttgart - Die geplante Aufspaltung der Daimler AG in ein Pkw- und ein Lastwagenunternehmen zum Jahresende hat in den letzten beiden Monaten 2021 Folgen für Bewerber und die Belegschaft. Die Personalabteilung hat die Konzern-Führungskräfte in einem Schreiben darüber informiert, dass wegen des aufwendigen Umbaus von IT-Systemen im November und Dezember – und vielleicht darüber hinaus – „alle anstehenden Personalmaßnahmen außerhalb von Projekt Fokus (Anm.: so werden die Pläne zur Aufteilung intern benannt), die eine Personalbewegung auslösen, einem Freeze unterliegen“. Freeze bedeutet: Diese Personalmaßnahmen sollen eingefroren werden. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor.