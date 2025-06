Jobmesse in Böblingen: US-Streitkräfte suchen zivile Mitarbeiter

Jobmesse in Böblingen

Wie wäre es mit einem Job im Umfeld der US-Streitkräfte in der Region Stuttgart? Welche Stellen gerade zu vergeben sind, erfahren Bewerber bei einer Jobmesse in Böblingen.











Die US Army Garrison Stuttgart sucht Mitarbeiter – und veranstaltet deshalb eine Jobmesse in Böblingen. Am Freitag, 27. Juni, können sich Interessenten von 8 bis 17 Uhr im historischen „Old Firehouse“, Waldburgstraße 104, über offene Stellen informieren.

Die Messe soll den Menschen aus der Region Gelegenheit geben, sich mit beruflichen Möglichkeiten bei den US-Streitkräften vertraut zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach seien Positionen im zivilen Umfeld zu vergeben. Dazu gehörten unter anderem die Bereiche Feuerwehr- und Rettungsdienste, Ingenieur- und Technische Dienstleistungen, Verwaltung und Büroorganisation sowie viele weitere Schlüsselpositionen im öffentlichen Dienst.

Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich und richtet sich an Arbeitssuchende aus Böblingen, Sindelfingen, Stuttgart und der ganzen Region. Bewerberinnen und Bewerber haben die Möglichkeit, mit Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sich zum Bewerbungsverfahren beraten zu lassen.

Weitere Informationen unter anderem zum Bewerbungsprozess gibt es im Internet unter https://portal.chra.army.mil/mnrs.