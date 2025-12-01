1 Was muss ich bei meinen Bewerbungsunterlagen beachten? Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Plötzlicher Jobverlust: Kein Einkommen mehr, aber dafür viele Fragen. Catrin Cameron von der Agentur für Arbeit in Esslingen und Leinfelden-Echterdingen klärt auf, was zu tun ist.











﻿Es sind unsichere Zeiten für Berufstätige, Meldungen von Insolvenzen und Entlassungen machen die Runde. Viele Menschen sind seit Jahren und Jahrzehnten bei derselben Firma – und fragen sich: Was muss ich eigentlich tun, wenn der Jobverlust mich treffen sollte?

Catrin Cameron ist die Teamleiterin der Arbeitsvermittlung bei der Agentur für Arbeit an den Standorten Esslingen und Leinfelden-Echterdingen. Sie empfiehlt gerade jenen, die bislang mit dem Sachverhalt keine Berührungspunkte hatten, zunächst auf die Homepage der Arbeitsagentur zu klicken. Dort gebe es beispielsweise Kurzvideos, die erklärten, wie die digitale Arbeitssuchend- oder Arbeitslosmeldung ablaufe. Nachfolgende Beratungstermine seien virtuell oder in Präsenz möglich. Letzteres wäre für Menschen aus Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt am Standort Echterdingen, Stadionstraße.

Erste Schritte für Arbeitslose

„Neuorientierung ist aktuell ein großes Thema am Markt“, sagt Catrin Cameron. Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, das nach eigenen Angaben deutschlandweit größte Stellenportal, findet man auf: www.arbeitsagentur.de unter „Jobsuche“. „Wir erstellen für den Kunden ein Bewerberprofil“, erklärt sie weiter, darüber und über eine App könne man online etwa auf Stellenempfehlungen zugreifen. Die Agentur für Arbeit könne zudem bei Umschulungen oder Weiterbildungen helfen. Online erfährt man zudem, was in puncto Zuschüsse oder Übernahme von Kosten bei der Stellensuche möglich ist.

Ausschreibungen für Stellen bei der Jobfinder-Messe in Bernhausen im November. Foto: Archiv Caroline Holowiecki

Zentral für alle auf der Suche nach einer neuen Stelle ist eine aussagekräftige Mappe, in die der Lebenslauf – „das ist die Kernbasis“, sagt Catrin Cameron –, ein professionelles Bewerbungsfoto, Zeugnisse und ein Anschreiben gehören. Über die Agentur für Arbeit würden auch kostenfreie Bewerbungstrainings vermittelt. „Was immer wichtiger geworden ist, ist der digitale Umgang“, sagt sie. Will heißen: Die meisten Firmen erwarten heute, dass Bewerbungen digital eingereicht werden.

Jüngst fand die Jobfinder-Messe in Bernhausen statt. Es war die mittlerweile fünfte seit dem Herbst 2024 – und mit knapp 50 Ausstellern und mehr als 1000 Gästen die größte. Zuvor gastierte sie in Kirchheim, Nürtingen, Ostfildern und Göppingen. Ausgerichtet wird die Reihe, bei der Jobsuchende und Firmen, die Personal brauchen, gezielt zusammengebracht werden, von der Agentur für Arbeit Göppingen, die für die Kreise Esslingen und Göppingen zuständig ist, vom Jobcenter Landkreis Esslingen, vom Kreis-Bündnis Fachkräftesicherung und der jeweiligen Kommune. Die Messen finden einmal im Quartal statt. Der nächste Termin steht schon fest. Am 16. April 2026 zieht die Veranstaltungsreihe nach Esslingen. Die Messe wird zwischen 10 und 14 Uhr in der Osterfeldhalle im Stadtteil Berkheim, Köngener Straße 51, stattfinden.