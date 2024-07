Jobcenter im Kreis Esslingen: Aktionstag zum Thema Kinderbetreuung und Karriere

1 Kinderbetreuung ist für viele Eltern ein entscheidender Faktor, um wieder ins Berufsleben eintreten zu können. Foto: dpa//Monika Skolimowska

Wer einen Betreuungsplatz für sein Kind sucht und dafür auch noch finanzielle Hilfe benötigt, muss an zahlreiche Türen klopfen. Jobcenter und Landratsamt Esslingen bringen bei einem Aktionstag die Ansprechpartner an einem Ort zusammen.











Ein häufiger Fall: Familien suchen händeringend nach Betreuungsoptionen und kenne gar nicht alle Möglichkeiten. Das beobachtet Kira Brey, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Landkreis Esslingen. Um ihnen an einem Ort die Informationen aller nötigen Ansprechpartner zu bieten, veranstaltet das Jobcenter gemeinsam mit dem Landratsamt einen Aktionstag zum Thema Kinderbetreuung, und zwar am 17. Juli. Neben Betreuungsmöglichkeiten und deren Finanzierung ist auch die Kinderbetreuung als Jobperspektive Thema.

Der Aktionstag, der unter dem Motto „Familien stärken und Fachkräfte gewinnen“ steht, findet zum dritten Mal statt. Ziel sei, für die Besucherinnen und Besucher in der persönlichen Begegnung Hemmschwellen zu senken und die Informationsbeschaffung zu erleichtern. „Für einen Zuschuss zur Kinderbetreuung muss ich Eltern normalerweise ins Landratsamt schicken. Am Aktionstag kann ich sagen, sie können für Informationen zwei Stände weiter gehen“, erklärt Brey.

Zielgruppe sind unter anderen die Klientinnen und Klienten des Jobcenters. Denn viele, besonders Alleinerziehende, haben es schwer, ohne Betreuung für ihre Kinder wieder ins Berufsleben einzusteigen. Zudem sei frühkindliche Förderung wichtig. Aber die Veranstaltung stehe allen Familien offen, auch wenn sie nicht vom Jobcenter betreut werden, betont Brey. Damit auch Geflüchtete und Eltern, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, sich informieren können, sind Dolmetscher vor Ort.

Kinderbetreuung und berufliche Perspektiven

Neben dem Betreuungsangebot in Kindertagesstätten wird über Kindertagespflege und Ferienangebote informiert. Außerdem sind verschiedene Zuschussmöglichkeiten für Familien mit geringem Einkommen Thema – beispielsweise durch die wirtschaftliche Jugendhilfe oder die Kinderstiftung der Caritas – ebenso wie Beratungs- und Hilfsangebote für Familien in verschiedenen Lebenslagen sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Erzieher. „Vielleicht kann einer der vielen Berufe in der Kindertagesbetreuung eine neue berufliche Perspektive sein“, sagt Katharina Kiewel, Sozialdezernentin des Landratsamtes Esslingen. „Denn nicht nur, aber auch im Landkreis Esslingen haben wir einen hohen Bedarf an Arbeitskräften in der Kinderbetreuung. Mit dem Familientag wollen wir auch dazu beitragen, diese Fachkräftelücke zu schließen.“

Bewerbungsmappencheck beim Aktionstag

Vor Ort sind als Netzwerkpartner die wirtschaftliche Jugendhilfe, der Tageselternverein Kreis Esslingen, die Stadt Esslingen, die Fachberatung Kindertagesbetreuung, die Deutsche Angestellten Akademie GmbH, die Kinderstiftung der Caritas, der Stadtjugendring Esslingen, der Kreisdiakonieverband und die Agentur für Arbeit. Neben den Informationsständen gibt es Kurzvorträge zu unterschiedlichen Themen. Auch eine individuelle Beratung sei möglich. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher Bewerbungsfotos machen und ihre Bewerbungsunterlagen checken lassen. „Wir möchten den Menschen an dem Tag etwas bieten, sodass die, die kommen, im Anschluss sagen: Das hat sich gelohnt“, so Brey.

Der Aktionstag findet am 17. Juli von 9 bis 12.30 Uhr beim Jobcenter, Uhlandstraße 1, in Esslingen statt. Eine Anmeldung für Einzelpersonen und kleinere Gruppen ist nicht erforderlich. Wer nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann und sich bei einem der Aussteller direkt informieren möchte, kann sich an Kira Brey wenden: Telefon 07 11/ 906 54 - 104, E-Mail Jobcenter-Esslingen.BCA@jobcenter-ge.de.