Südwest-Wirtschaft am Wendepunkt: So will Hagel die Firmen im Land stabilisieren

Hagel stellte seine wirtschaftspolitischen Pläne beim Wirtschaftspresseclub Stuttgart vor.

Die Autobranche streicht Zehntausende Stellen. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel erklärt, wie er die Abhängigkeit des Landes von der Automobilindustrie verringern will.











Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Manuel Hagel, will im Fall eines Wahlsiegs einen Wachstumsfonds unter Regie des Landes aufbauen, der die Eigenkapitalausstattung mittelständischer Unternehmen aus verschiedenen Branchen stärken soll. Eine Grundeinlage von 120 Millionen Euro soll nach der Vorstellung Hagels vom Land kommen; darüber hinaus sollen auch die vielen Stiftungen im Land die rechtliche Möglichkeit erhalten, nicht mehr nur Erträge auszuschütten, sondern auch Kapital in Form von Eigenkapitaleinlagen für Unternehmen anzulegen.