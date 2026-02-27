1 Jennifer Braun aus Neuhausen hat mit dem Pfauen-Kostüm der TSV-Damen den Wettbewerb unserer Zeitung gewonnen. Foto: Elisabeth Maier

Das schönste Kostüm der Fasnet 2026 kommt aus Neuhausen. Das haben die Leserinnen und Leser unserer Zeitung entschieden. Jennifer Braun hat gewonnen.











Über den ersten Platz beim Kostüm-Wettbewerb unserer Zeitung hat sich Jennifer Braun aus Neuhausen riesig gefreut. Mit dem Gutschein über 100 Euro für den Fasnets- und Kostümladen Deiters in Stuttgart hat sie auch schon konkrete Pläne: „Da kaufen wir mit unserer Fasnetsgruppe, den Frauen des TSV Neuhausen, was wir für die nächsten Kostüme brauchen.“

Beim großen Fasnetsumzug am Sonntag in der Hochburg Neuhausen auf den Fildern laufen die Frauen in der Gruppe ebenso mit wie beim Kinderumzug. Jedes Jahr lassen sie sich ein neues Kostüm einfallen. „Wir fangen schon im Sommer an, uns zu überlegen, welches Kostüm wir tragen wollen“, sagt Jennifer Braun, die es liebt, sich zu verkleiden. Ihr Pfauenkostüm hat bei der Leser-Umfrage unserer Zeitung die meisten Stimmen unter insgesamt 13 Vorschlägen aus der Region erhalten.

Jennifer Braun begeistert mit kreativen Kostümen zur Fasnet

In der heißen Phase der Fasnet vom Schmotzigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag war Braun auch in diesem Jahr jeden Tag anders verkleidet, mal als Pfau, Zebra, „Knaller“ mit vielen bunten Raketen oder Charleston-Lady. Ein Kostüm von der Stange zu kaufen, kommt für sie nicht in Frage.

In diesem Jahr war Jennifer Braun unter anderem als „Knaller“ (links) und als Pfau verkleidet. Foto: Elisabeth Maier/

Bei Rosé-Sekt und Häppchen überlegen die TSV-Frauen, was sie zur nächsten Fasnet anziehen wollen. Die aufwändige Pfauenverkleidung war immer ein Traum von Jennifer Braun. Unzählige Stunden hat sie in die Gestaltung des blauen Kostüms mit den Pfauenaugen aus Moosgummi und Glitzerfolie gesteckt. „In der Gruppe macht das einfach Spaß“, schwärmt Braun.

„Jede ist bei uns willkommen“: TSV-Frauen nähen gemeinsam Kostüme

„Jede ist bei uns willkommen“, sagt Gruppenleiterin Uschi Haid. Sie hält die Frauen zusammen, schaut, dass auch diejenigen zum Zug kommen, die im Nähen und Basteln nicht so fit sind. „Das Schöne ist, dass wir uns gegenseitig helfen.“ Um die Organisation kümmert sich Heike Reitinger. Denn bis es ans Nähen geht, muss erst mal das Material besorgt werden. Die Frauen übertreffen sich gegenseitig darin, die schönsten Stoffe und Bastelmaterialien zu finden.

Gina Walter, die in ihrem Laden „Kiwikatze“ in der Kirchstraße Fasnets-Zubehör und Geschenke verkauft, druckt mit ihrem Team oft bis in die späte Nacht Buttons für die Frauen. Dass die Chemie bei den TSV-Ladies stimmt, spürt man schnell. In diesem Jahr begeisterten sie das Publikum mit Raketen und Glitzer. „Was das Thema ist, bleibt bis zuletzt unser Geheimnis“, sagt Haid. Schon kurz nach der Fasnet geht die Suche nach dem neuen Outfit wieder los.

Kostüm-Voting: Auch Platz 3 kommt aus Neuhausen

Stefan Wiedemann aus Neuhausen wurde auf Platz 3 gewählt. Foto: Rainer Kellmayer

Platz 3 unter den 13 Kostümen aus der ganzen Region, die unsere Leserinnen und Leser gekürt haben, belegte übrigens eine weitere Gruppe aus Neuhausen. Schon seit 16 Jahren macht Stefan Wiedemann bei der Neuhäuser Narrengruppe „Bauzler“ mit, die auf ihren Masken und dem Häs alle Gruppen des Narrenbunds Neuhausen symbolisiert.