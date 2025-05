Jeep in Ostfildern gestohlen: Unbekannter stiehlt schwarzen Jeep – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt zu den Dieben des schwarzen Jeep. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Depositphotos

In Ostfildern-Kemnat ist in der Nacht ein schwarzer Jeep Grand Cherokee gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und ermittelt.











Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ostfildern-Kemnat (Kreis Esslingen) einen hochwertigen SUV gestohlen. Der schwarze Jeep Grand Cherokee war laut Polizei in der Württembergstraße am Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag wurde das Fahrzeug entwendet.

Laut Polizei trug der Jeep das Kennzeichen ES-BD 2022. Er ist demnach mehrere zehntausend Euro wert.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ostfildern unter der Telefonnummer 07 11 / 34 16 98 30 zu melden.