1 Die Freizeitsportler radeln auch durch einige Kreiskommunen. Foto: dpa/Paul Zinken

Am Sonntag werden rund 3000 Freizeitradler bei der „Jedermann-Tour“ starten. Eine Strecke des Radrennens führt durch Esslingen, Köngen, Wendlingen, Ötlingen und Kirchheim und Notzingen. Dort sind zwischen 9.15 und 12 Uhr Straßen gesperrt.















Die Deutschland-Tour 2022, die am Mittwoch in Weimar gestartet ist, findet am 28. August ihren Abschluss in Stuttgart. Bei diesem Radrennen gehen aber nicht nur die weltbesten Profis an den Start, die am Sonntag ihre Schlussetappe in Schiltach im Schwarzwald beginnen und am Nachmittag zum großen Finale auf der Theodor-Heuss-Straße erwartet werden, sondern auch rund 3200 ambitionierte Freizeitsportler bei der „Jedermann-Tour“. Sie werden vom Schlossplatz aus entweder zur kürzeren „Weinbergrunde“ (57 Kilometer) oder zur längeren Tour „Durch die Region Stuttgart“ (116 Kilometer) aufbrechen. Deren Route führt unter anderem durch den Landkreis Esslingen – und macht kurzzeitige Straßensperrungen in zahlreichen Kommunen erforderlich. Dadurch kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr.

Über Esslingen nach Kirchheim

Das Teilnehmerfeld startet zwischen 9.15 und 9.45 Uhr in Stuttgart. Während die kürzere Runde ab Obertürkheim in die Weinberge ins Remstal führt, fahren die „Jedermänner“ der längeren Tour weiter durch Esslingen und überqueren den Neckar auf der Sirnauer Brücke. Ab da geht es bergauf nach Köngen, Wendlingen und Ötlingen. Kirchheim und Notzingen werden passiert, dann führt die Tour nach Ebersbach, durch das Nassachtal hinauf auf den Schurrwald, runter nach Schorndorf und durchs Remstal zurück nach Stuttgart.

Durchfahrt zwischen 9.30 und 12 Uhr

Die Verkehrseinschränkungen orientieren sich an der Durchfahrtszeit der Radsportler. 45 Minuten vor dem Feld sorgen Polizisten vor Ort, die Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters für eine freie Strecke. Betroffen von den Straßensperrungen sind der Esslinger Stadtteil Mettingen (9 bis 10.30 Uhr), die Innenstadt (9.15 bis 10. 45 Uhr) und der Stadtteil Sirnau (9.15 bis 11 Uhr). In Köngen wird die Straßensperrung von 9.15 bis gegen 11 Uhr dauern, in Wendlingen, Ötlingen und Kirchheim von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie in Notzingen von 9.30 bis 12 Uhr. Welche Straßen in dieser Zeit nicht befahrbar sind, darüber informieren die Städte und Gemeinden auf ihren Internetseiten.

Die Sperrungen vieler Hauptverkehrsstraßen wirken sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr im Kreis aus, in dieser Zeit können keine Busse fahren. Auskünfte darüber sind über die Homepage des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (www.vvs.de) erhältlich.

Die Jedermann-Radler der längeren Runde durch die Region werden zwischen 12.15 und 14.30 Uhr im Ziel auf der Theodor-Heuss-Straße erwartet, die Profis zwischen 16 und 16.45 Uhr. Begleitend dazu findet auf dem Schlossplatz von 11 bis 17.30 Uhr eine Fahrradmesse mit Ständen und verschiedenen Aktionen zum Ausprobieren und Zuschauen statt.

Alle Informationen zum Radrennen unter: www.deutschland-tour.com