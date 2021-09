1 Todesfall im Boxsport (Symbolbild) Foto: imago images/Panthermedia

Ein schrecklicher Todesfall erschüttert den Boxsport: Nach schweren Kopftreffern erliegt die erst 18-jährige Jeanette Zacarias Zapata ihren Verletzungen.

Montreal - Die erst 18 Jahre alte Boxerin Jeanette Zacarias Zapata aus Mexiko ist fünf Tage nach einem Kampf gestorben.

Sie erlag am Donnerstag um 15.45 Uhr (Ortszeit) ihren schweren Kopfverletzungen, die Zapata am Samstagabend im Duell gegen Marie-Pier Houle (31) aus Kanada im Stade IGA in Montreal erlitten hatte. Das teilte Veranstalter Yvon Michel mit.

Zapata hatte Ende der vierten Runde mehrere schwere Kopftreffer hinnehmen müssen. Noch im Ring fing sie an zu krampfen, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort versetzten die Ärzte sie in ein künstliches Koma, doch die Verletzungen waren zu schwer.