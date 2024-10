Jazzfestival in Esslingen: Schillernde Tonbilder und furiose Soli

1 Die Band von Chief Adjuah (Mitte) begeisterte das Publikum in der WLB mit ungewöhnlichen Tonbildern. Foto: Rainer Kellmayer

Das Jazzfestival Esslingen brachte bei den Konzerten von Chief Xian aTunde Adjuah und dem Bill-Frisell-Quartett in der Württembergischen Landesbühne unterschiedliche Jazzstile auf die Bühne. Zu hören war auch die Workshop-Band des Festivals.











Am Wochenende nahm das Jazzfestival Esslingen richtig Fahrt auf: Nachdem am Freitag die koreanische Sängerin Youn Sun Nah im Duo mit dem Pianisten Eric Legnini in der Stadtkirche Lieder von Frauen präsentiert hatte, zogen tags darauf die ungewöhnlichen Klangexperimente und instrumentalen Exkurse von Chief Xian aTunde Adjuah und Band das Publikum in der Württembergischen Landesbühne (WLB) in Bann. Nicht weniger aufregend war am Sonntag der Auftritt des Gitarren-Altmeisters William Richard „Bill“ Frisell am gleichen Ort. Er entführte mit seinem Quartett die Hörer in eine innovative Tonwelt voller Überraschungen.