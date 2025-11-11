Letzter großer Act steht fest: Lenny Kravitz rockt erneut den Schlossplatz

1 Ein gern gesehener Gast bei den Jazz Open: Lenny Kravitz. Foto: dpa

Die Jazz Open setzen noch einen drauf: Der letzte große Act fürs Schlossplatz-Festival 2026 ist nun bestätigt. Lenny Kravitz kehrt, zur Freude vieler Fans, nach Stuttgart zurück.











Link kopiert

Beim Jazz-Open-Publikum, sagt Promoter Jürgen Schlensog, gehört Lenny Kravitz „zu den am häufigsten gewünschten Stars“. Seit seinem ersten Auftritt beim Stuttgarter Festival im Jahr 2008 habe sich der US-Rockstar immer weiter „zur Stilikone“ entwickelt. Seine Bühnenpräsenz sorge für hoch emotionale Shows mit Songs wie „Mr. Cab Driver“, „American Woman“ oder „Fly Away“. Auch im Sommer 2026 könnten sich die Fans auf eine „explosive Rockshow mit seinen größten Hits“ freuen, so Schlensog. Das Credo von Kravitz lautet: „Rock muss laut sein.“