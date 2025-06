Jazz-Konzerte in Esslingen: Musiker wagen Neubeginn in Komma und Lux

1 Im Hof des Jugend- und Kulturzentrums Dieselstraße fühlte sich das Publikum sichtlich wohl. Foto: privat

Zahlreiche Jazz-Fans haben das Aus der sommerlichen Konzertreihe am Dulkhäusle bedauert. Im Komma und im Lux wagt der Verein Live-Musik einen Neubeginn.











Link kopiert

Zahlreiche Musik-Fans aus der ganzen Region haben sich jedes Jahr zur Sommerzeit die Termine der abendlichen Jazz-Konzerte am Esslinger Dulkhäusle dick im Kalender markiert. Doch im vergangenen Jahr war diese schöne Tradition zu Ende: Eckhart Fischer, Werner Acker, Edgar Müller-Lechermann und ihre Mitstreiter im Verein Live-Musik legten eine „kreative Pause“ ein, weil die Rahmenbedingungen zusehends schwieriger geworden waren, weil Personalengpässe in der Gastronomie die Bewirtung erschwerten und weil das Wetter zunehmend zum Risikofaktor geworden war. Mit einem neuen Konzept ist Live-Musik Anfang Juni im Jugendhaus Komma an den Start gegangen – nun stehen fünf weitere Konzerte im Café Lux des Kommunalen Kinos auf dem Programm. Der erste Teil der neuen Reihe war so erfolgreich, dass der Live-Musik-Vorsitzende Eckart Fischer und seine Mitstreiter ihr neues Konzept bestätigt sehen.

„Wir haben uns am Dulkhäusle immer sehr wohlgefühlt und wurden vom Wirt Kay Rügner und seinem Team vorbildlich unterstützt“, hat Fischer vor dem Start der neuen Reihe betont. Allerdings hat er auch nicht verhehlt, dass das bisherige Konzept für einen Verein, der alles ehrenamtlich organisieren und das ganze Risiko alleine tragen muss, nicht unproblematisch war.

Das Wetter im Kreis Esslingen wird nicht mehr zum Spielverderber

Eckart Fischer und sein Team suchten und fanden ein neues Veranstaltungsformat. Foto: privat

Jeweils rund 500 bis 600 Besucherinnen und Besucher waren früher an den Konzertabenden am Dulkhäusle gezählt worden. Nun wird in kleinerem Rahmen gejazzt, und auch die witterungsbedingten Unwägbarkeiten sind kein Problem mehr, weil die Jazzer sowohl im Komma als auch im Lux ein Dach über dem Kopf haben.

„Die Resonanz auf unsere neue Reihe hat uns sehr positiv überrascht“, resümiert Eckhart Fischer nach den ersten drei Konzerten im Komma. Bis zu 120 Jazz-Fans wurden jeweils gezählt – viele der früheren Stammgäste der Jazzkonzerte am Dulkhäusle saßen wieder in der ersten Reihe. „Und wir haben neue Besucher hinzugewonnen“, freut sich Fischer. „Wer von weiter her kommt und öffentliche Verkehrsmittel nutzt, weiß einen Veranstaltungsort in der Stadtmitte eher zu schätzen.“ Und am musikalischen Profil der Reihe hat sich ohnehin nichts geändert: „Gut hörbarer Jazz abseits von Dixie“ prägt wie bisher das Programm.

Drei Abende in Esslingen in konzertanter Atmosphäre

Das Peter Lehel Quartett gab einen Abend lang auf der Komma-Bühne den Ton an. Foto: privat

Das Publikum der neuen Reihe weiß das offenkundig zu schätzen. „Die ersten drei Konzerte hatten eine fast konzertante Atmosphäre“, freut sich Fischer. „Das Publikum hat sehr aufmerksam zugehört.“ Im deutlich größeren Rahmen am Dulkhäusle war das oft anders: Da haben manche Zuhörer die Gelegenheit gerne auch mal für ein Schwätzchen genutzt, während die Bands gespielt haben. Und noch etwas zeigt die Zufriedenheit des Publikums: Weil der Verein Live-Musik die Konzerte bei freiem Eintritt anbietet, ist er neben Zuschüssen und Sponsorengeldern auch auf Spenden des Publikum angewiesen. „Obwohl deutlich weniger Zuhörer kamen, war das Spendenaufkommen fast so hoch wie am Dulkhäusle“, freut sich Eckhart Fischer. Das könnte es den Organisatoren erleichtern, über eine Fortsetzung im neuen Jahr nachzudenken.

Der erste Teil der neuen Reihe ist inzwischen mit drei Konzerten im Komma gelaufen. Weil das Wetter mitgespielt hat, konnte das Publikum den Musikerinnen und Musikern sogar unter freiem Himmel im Hof des Jugend- und Kulturzentrums lauschen.

Sommerliche Jazzreihe im Café Lux: Termine und Highlights

Im Café Lux, der Gastronomie des Kommunalen Kinos, beginnt der zweite Teil der sommerlichen Jazzreihe am Donnerstag, 26. Juni, um 19.30 Uhr mit der Band Belle Vague, die einen Mix aus klassischem Chanson, Jazz und Bossa Nova präsentiert. Die Werner Acker Band spielt am 3. Juli. Eine Woche später ist das Valentin Koch Quintett im Lux zu hören, ehe am 17. Juli die Bans rePoT auf der Bühne steht. Und schließlich bestreitet die Band Four Gee am 24. Juli das Finale. Ob auch im Lux bei schönem Wetter ein Umzug ins Freie möglich ist, lassen Fischer und sein Team derzeit vom Ordnungsamt prüfen. Falls die Behörden abwinken, wird im Wintergarten des Kommunalen Kinos gejazzt.