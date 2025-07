Jazz-Club Köngen: Hochkarätige Musiker im Köngener Schloss

1 Marcus Halver hat sich mit dem neuen Bandprojekt Soul Connexion feat. Arno Haas im Köngener Schlosshof angesagt. Foto: A. Gonschior

Mit einem Open Air startet der Jazz-Club Köngen beschwingt ins zweite Halbjahr – und auch danach geht es fulminant weiter.











Mit Ohrwurmverdächtigen Melodien, emotionsgeladenen Soli und funky Grooves startet der Jazz-Club Köngen mit einem Open Air im Köngener Schlosshof ins zweite Halbjahr – und auch das restliche Programm kann sich sehen lassen.

Den Auftakt macht am 18. Juli um 20 Uhr Marcus Halvers neues Bandprojekt Soul Connexion feat. Arno Haas im Schlosshof. Dabei lassen eine Handvoll hochkarätiger Musiker ihrer Leidenschaft für coole Sounds, packende Riffs sowie tanzbare Rhythmen freien Lauf. In Köngen wirken in der Rhythmusgruppe der Soul Connexion neben Initiator und Gitarrist Marcus Halver der einfühlsame Schlagzeuger Chris Barchet, Hartmut Zeller als versierter Keyboarder und am Bass der einschlägig bekannte Martin „The Captain“ Bürger mit. Mit dem international gefragten Saxofonisten Arno Haas hat diese Combo einen idealen Mitstreiter gefunden und kann so eine stilistische Bandbreite virtuos präsentieren: Das Quintett bedient sich etwa bei US-amerikanischen Künstlern wie John Scofield, den Meters oder Curtis Mayfield, aber auch aktuellere Stücke aus dem Bereich Acid Jazz, Soul und Fusion sowie Eigenkompositionen gehören zum Repertoire sowie eine zeitgemäße Beatles-Adaption. Die Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 10 Euro. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Das Konzert findet auch bei Regen statt, die Sitzplätze sind überdacht.

Eigenkompositionen und Klassiker

Weiter geht es indoor in der Köngener Schlosskapelle am 26. September mit Die Drahtzieher feat. Tony Lakatos, die ihren unverwechselbaren Gypsy Swing mit moderner Eleganz verbinden. Neben Eigenkompositionen werden auch einige ausgewählte Klassikern des Genres zu hören sein. Ein Abend der Extraklasse mit traditionellem Jazz steht am 24. Oktober mit dem Shaunette Hildabrand Jazztet und ihrem persönlichen „Tribute to Billie Holiday“ an. Am 21. November hat sich das Olaf Polziehn Trio feat. Scott Hamilton angekündigt. Polziehn und Hamilton haben sich das reichhaltige Repertoire des „German Songbook“ vorgenommen – und präsentieren Werke deutschsprachiger Komponisten wie Kurt Weill, Hans Eisler sowie Bert Kämpfert oder Gerhard Winkler.

Den Jahresabschluss macht am 12. Dezember mit Woodhouse eine der ältesten und bekanntesten Jazzformationen Deutschlands. Seit 1953 hat sich diese Band zu einer fest etablierten Marke entwickelt. Traditional Jazz, Dixie, Swing, Blues, Samba, Bossa Nova, aber auch Jazz Rock und Pop gehören zu ihrem Programm und garantieren einen ausgeprägten Stilpluralismus. Als Sängerin bereichert aktuell Gaby Goldberg mit ihrer klaren Stimme den Sound der Band.

Tickets für alle Konzerte in der Schlosskapelle kosten 24 oder ermäßigt 10 Euro. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es über die Homepage des Jazz-Clubs, Restkarten an der Abendkasse.

Weitere Informationen unter: www. jazz-club-schlosskoengen.de