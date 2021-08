Jazz-Club in Köngen

In der Köngener Schlosskapelle verblüffte die Querflötistin Isabelle Bodenseh das Publikum mit der Vielfalt ihres Instruments. Auch Eigenkompositionen spielt die Band.

Köngen - Im letzten Konzert vor der Sommerpause servierte der Jazzclub Köngenseinen Fans mit „Jazz á la Flute“ nochmals einen besonderen musikalischen Leckerbissen. Nach dem Konzert in der Kapelle des Köngener Schlosses war Johannes C. Laxander, der Vorsitzende des Jazzclubs, begeistert: „Es ist fantastisch, welch breite Palette an interessanten Sounds man aus einer Querflöte zaubern kann“.