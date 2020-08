Lenningen Zwei Radfahrer prallen bei Überholversuch zusammen

Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Samstag in Lenningen (Kreis Esslingen) bei einem Überholversuch mit einer 59-jährigen Rennradfahrerin kollidiert. Die Frau hatte von der Straße aus in einen Fußweg abbiegen wollen, ihr Vorhaben aber nicht angezeigt.