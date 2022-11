8 Sorgte auch mit Songs von Carole King für denkwürdige Momente in der Liederhalle: James Taylor Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Songwriter James Taylor tritt 2022 in nur vier deutschen Städten auf, Stuttgart ist die erste davon. Die ihn begleitende All-Star-Band hat ihren Namen mehr als verdient.















Vor 51 Jahren – dies erzählt James Taylor am Samstagabend – da waren er und Joni Mitchell ein Paar. Taylor spielte Gitarre auf Mitchells Album „Blue“; sie wiederum übernahm den Background-Gesang bei einigen Stücke, an denen er arbeitete. Zum Beispiel bei „Up on the Roof“, einem Song, den Carole King bereits 1962 für die Soul-Gruppe The Drifters geschrieben hatte. Nun sitzt James Taylor auf der Bühne des Beethovensaals auf einem Hocker, seine Gitarre in der Hand, und singt dieses Lied im Duett mit der abwesenden Joni Mitchell, einer Aufnahme ihres Gesangs aus dem Jahr 1971 – und das ist nur einer der Höhepunkte des wunderbaren Konzertes, das der 74-jährige mit seiner All-Star-Band in Stuttgart gibt.