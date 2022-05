2 Die ersten Abiturienten von Plochingen machten ihren Abschluss im Jahr 1972. Foto: Karin Ait Atmane

Hier in dieser Ecke des Schulhofs, bei den flachen Stufen zwischen Pavillon und Hauptbau, hat sich nichts verändert. Genau hier wurde das Abschlussfoto des Jahrgangs gemacht, der aus zwei Klassen bestand. Die Schule hieß bis zu diesem Zeitpunkt Pro-Gymnasium, denn bislang waren noch nicht alle Klassenstufen besetzt. Mit dem Abiturjahrgang wurde die Schule ein Gymnasium. Wobei der erste Jahrgang auf dem Weg zum Abi naturgemäß stark geschrumpft war – schließlich kam von den höheren Klassen niemand dazu. 33 junge Frauen und Männer waren es dann bei der Reifeprüfung noch. 18 von ihnen kommen 50 Jahre später an diesem Ort wieder zusammen. Viele wohnen noch in der Region, andere weiter weg, wie Peter Fischer aus Berlin.