Jahreswechsel auf den Fildern: Welche Partys gibt es zu Silvester auf den Fildern?

Welche Partys gibt es zu Silvester auf den Fildern?

1 Mit Sekt anstoßen an Mitternacht – lieber zuhause oder bei einer Party? Foto: picture alliance / dpa

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, jetzt naht der Jahreswechsel: Welche Veranstaltungen gibt es in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen?











Welche Veranstaltungen gibt es zum Jahreswechsel auf den Fildern? Wir geben einen kleinen Überblick.

Los geht es mit dem Kulturzentrum Alte Mühle in Bonlanden: Hier wird – wie jedes Jahr – am Dienstag, 30. Dezember, der Vorsilvester-Schwoof gefeiert. Einlass und Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Aufgelegt werden Rock, Pop, Grunge, Alternative, New Wave und vieles mehr. Die Alte Mühle ist an der Humboldtstraße 5.

Die Waldschänke zur Distelklinge in Plattenhardt lädt an Silvester zu einem Vier-Gänge-Menü am Büfett ein: Geöffnet ist von 18 Uhr bis 22.30 Uhr, das Menü – das es auch mit veganen Optionen gibt – kostet 79 Euro pro Person inklusive Aperitif. Reservieren kann man unter der Rufnummer: 0711 / 77 14 38.

Bei der Silvesterparty im Lucky’s Flair ist Abendgarderobe erwünscht

Das Lucky’s Flair veranstaltet eine große Silvesterparty, bei der schicke Abendgarderobe ausdrücklich erwünscht ist: Beginn ist um 20 Uhr mit Empfang und Aperitif, danach gibt’s ein Fingerfood-Büfett mit Getränken. Zum Countdown um Mitternacht steht Sekt bereit, sowie ein Mitternachtssnack, bevor ins neue Jahr hinüber getanzt werden kann. Wer mittanzen will, muss sich unter Telefon: 0172 / 6 20 36 39 oder auf der Internetseite: www.lucky-flair.de anmelden. Das Lucky’s Flair ist am Neuen Markt 1/1 in Leinfelden.

Konfetti darf bei vielen Silvesterpartys nicht fehlen. Foto: drubig-photo - stock.adobe.com

„Hütt’n Vorrutsch“ heißt die Silvesterparty, die im Schwabengarten in Leinfelden stattfindet: Und die beginnt bereits um 10 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück, DJ Wolle legt dazu auf. Bis 16 Uhr dauern „Hütten-Feeling, Partylaune und Silvester-Vibes“, dann macht der Schwabengarten zu, und es geht erst am 3. Januar mit ersten „Holz vor der Hütt’n“-Party des Jahres 2026 weiter.

Das Café del Sol in Bernhausen hat an Silvester regulär geöffnet, von 9 bis 22 Uhr. Von 9 bis 12 Uhr gibt es ein Frühstücksbüfett, für alle, die sich entspannt auf den Jahreswechsel einstellen wollen. Hier sollte man – wie bei den meisten Frühstücks- und Brunchbüfetts im Café del Sol – reservieren, dies kann man telefonisch unter: 0711 / 2 20 54 52 tun.