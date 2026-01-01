10 Willkommen 2026! Die Menschen begrüßten in Esslingen und im Kreis das neue Jahr mit viel Pyrotechnik. Foto: Roberto Bulgrin

Bunter Funkenflug am Himmel und Knallgeräusche: Mit einem Feuerwerk begrüßten die Menschen im Kreis Esslingen das Jahr 2026.











Der Jahreswechsel 2025/2026 war eine frostige Angelegenheit mit Temperaturen deutlich unter null Grad. Das hielt die Menschen im Kreis Esslingen jedoch nicht davon ab, gegen Mitternacht in die Kälte hinauszugehen, um das neue Jahr traditionell mit Raketen und Böllern zu begrüßen. Viele zog es auch nur als Zuschauer nach draußen, um das Feuerwerk von einem Aussichtspunkt oder vom eigenen Balkon aus zu bewundern.

Diesem Spektakel waren in Esslingen allerdings Grenzen gesetzt. Denn in der gesamten Innenstadt durfte nicht mehr geschossen werden. Außerhalb der Sperrzone, die in den Jahren davor nur für die historische Altstadt galt und die die Stadtverwaltung jetzt erweitert hat, wurde aber sehr wohl geböllert. Der Nachthimmel über Esslingen und Umgebung zeigte sich deshalb bunt. Das war beispielsweise von den Weinbergen aus schön zu beobachten.

Feuerwerk über Esslingen

Bislang liegen noch keine Informationen darüber vor, ob das erweiterte Böllerverbot in der Esslinger Innenstadt eingehalten wurde. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer hatte die neue Regelung im Vorfeld mit einer höheren Sicherheit für die Bewohnerinnen und Bewohner begründet. Damit sollte auch die Gefahr von Bränden reduziert und die mittelalterliche Bausubstanz besser geschützt werden. Die Stadt hatte bereits vor Tagen Plakate aufgehängt, die über das Böllerverbot informierten. Auch andere Kommunen wie etwa Plochingen oder Nürtingen hatten kleinere böllerfreie Zonen ausgewiesen.