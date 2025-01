Jahreswechsel 2024/2025: Bilder von Silvester in Esslingen und Umgebung

Instrument des Standortmarketings Kreis Esslingen plant Willkommensgruß am Straßenrand

An den wichtigsten Hauptverkehrsadern sollen zukünftig einfahrende Besucher auf künstlerisch gestalteten Schildern willkommen geheißen werden. Das Landratsamt arbeitet an einem Konzept. Wann wird es umgesetzt und was kostet das Ganze?