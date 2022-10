Radsport Bahnrad-WM: Brauße holt Gold in der Einerverfolgung

Franziska Brauße hat bei der Bahnrad-WM erstmals in ihrer Karriere Gold in der Einerverfolgung geholt. Nach Bronze 2020 und Silber 2021 gelang ihr auf der Olympia-Bahn in Saint-Quentin-en-Yvelines der Sieg über die 3000-Meter-Distanz.