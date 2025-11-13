Jahresbericht Fluglärm: Initiative startet Petition – Neue Flugroute sorgt für Beschwerden
Fluglärm ist für viele Menschen im Kreis Esslingen ein großes Problem. Jetzt liegt der Bericht der Lärmschutzbeauftragten vor. Foto: Horst Rudel

Die neue Flugroute für den Flughafen Stuttgart sorgt für mehr Beschwerden. Das stellt die neue Lärmschutzbeauftragte fest. Die Bürgerinitiative hat eine Petition gestartet.

Das neue, verkürzte Abflugverfahren für Flüge in Richtung Süden sorgte für viele Lärmbeschwerden in den neu betroffenen Kommunen. Etwa 85 Prozent aller Lärmbeschwerden kamen aus Orten, die einen räumlichen Bezug zum neuen Abflugverfahren haben. Das hat Kathrin Frank, die neue Lärmschutzbeauftragte für den Flughafen Stuttgart, mitgeteilt. Im Jahr 2024 seien weniger als ein Prozent der Flugbewegungen über diese Route abgewickelt wurden.

