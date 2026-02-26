Viele Veranstaltungen im Kreis Esslingen hat so gut wie jeder auf dem Zettel. Aber es gibt etliche mehr, deren Besuch sich ebenfalls lohnt. Eine kleine Auswahl.
Die Fasnet ist vorbei – und der Winter geht offenbar auch zu Ende, sodass bei Events unter freiem Himmel im Kreis Esslingen nicht mehr gefroren werden muss: Esslinger Frühling und Estival, Burgkonzerte und Open-Air-Kinos, Nürtinger Maientag, Goldgelb – und viele, viele weitere mehr. Ein paar wenige haben wir ausgewählt.
Nürtinger Altstadt wird zum Nest
So klein, wie es der Titel vielleicht vermuten lassen könnte, ist er gar nicht: der Osternestlesmarkt in Nürtingen. So fein, kuschelig und gemütlich wie der Name klingt, präsentiert sich die Veranstaltung dann aber doch. Jahr für Jahr, immer 14 Tage vor dem Ostersonntag ist es so weit. Dann verwandelt sich die Nürtinger Altstadt in einen großen Schauplatz aus blühenden Blumen, jeder Menge Kunsthandwerk und allem was für die Dekoration und das Gestalten des Osterfestes notwendig ist.
Mehr als fünf Dutzend Aussteller, Anbieter und Produzenten präsentieren an diesem Tag ihre neuen Kreationen und Angebote. Ob Ei oder Henne, ob Hase oder Lamm, ob aus Holz oder Metall, aus Keramik oder Ton, aus Wolle oder Stoff: In den Gassen der Altstadt gibt es alles, was das österliche Herz begehrt. Hinzu kommt außergewöhnlicher Schmuck und zahllose weitere künstlerische Unikate.
Für Nürtingen ist der Osternestlesmarkt, der am 22. März von 11 bis 17 Uhr stattfindet, „Das (kleine) Frühlingserwachen!“ – und weil die Besucherinnen und Besucher schon mal da sind, putzen sich auch die Geschäfte in der Innenstadt heraus und bitten zum verkaufsoffenen Sonntag. Abgerundet wird der Tag durch ein attraktives Rahmenprogramm und ausgefallene kulinarische Angebote der ansässigen Gastronomiebetriebe.
Pfingst-Flanieren in Köngen
Ob es 20 000 oder am Ende gar wieder 30 000 sein werden, dürfte nicht zuletzt vom Wetter abhängen. So oder so wird die Gemeinde Köngen an Pfingsten aber mit Sicherheit von flanierenden Besucherinnen und Besuchern geflutet. Der Pfingstmarkt steht an – und im Laufe der Zeit hat sich die Veranstaltung zum Publikumsmagneten ausgewachsen.
Wann genau die Tradition begründet wurde, am Pfingstmontag einen großen Markt im Ort durchzuführen, lässt sich heutzutage nur noch schwer sagen. 1787 erteilte die zuständige Behörde aber erstmals offiziell „die Erlaubnis für einen Markt während der Pfingstfeiertage“, wobei auf diesem zunächst der Verkauf von Vieh im Vordergrund stand.
Vieh gibt es beim Köngener Pfingstmarkt zwar nicht mehr, dafür aber fast alles was sich das bummelnde Volk wünscht. So um die 300 Stände sollten es am 25. Mai auch heuer wieder werden – und schon seit vielen Jahren zieht sich das Event über das gesamte lange Wochenende, weil der örtliche Musikverein zeitgleich zum Pfingstmusikfest bittet.
Rollendes Kulturgut auf dem Schurwald
„Elektrische“ dürften am 16. August auf den Straßen in und rund um Baltmannsweiler deutlich in der Minderheit sein. Stattdessen werden dort an diesem Sonntag der Geruch und der Sound von altehrwürdigen Benzin- und Dieselmotoren in der Luft liegen. Der Schurwald Classic Club bittet, wie es auf den einschlägigen Portalen bereits heißt, zu „Runde fünf“ seines Schurwald Classic. Dementsprechend werden Old- und Youngtimer, die 30 Jahre oder mehr auf der Karosserie haben müssen, erneut in großer Zahl den Weg in die Hauptstraße von Hohengehren finden.
Erfahrungsgemäß – und nachdem im vergangenen Jahr bereits die Oldtimer-Hocketse, die man „etwas kleiner halten wollte“, recht groß geworden ist – wird der Platz dort vermutlich nicht ausreichen. Das aber sollte kein unüberwindbares Problem darstellen, denn die Organisatoren sind als Freunde und Anhänger des rollenden Kulturguts das Improvisieren in vielerlei Hinsicht gewohnt.
Gerade dieser spezielle Charme des Unvorhersehbaren, gepaart mit dem Umstand, dass beim Schurwald Classic nicht alles glänzen, blitzen und funkeln muss, zeichnet das Treffen in besonderem Maße aus. Während andernorts oft nur teure Luxuskarossen zu bestaunen sind, hat es hier auch Platz für alte Bulldogs und andere angegraute Nutzfahrzeuge.
Weilheim bittet zur Mittelalter-Reise
Ist es ein Markt? Ist es ein Fest? Ist es eine Performance? – Genau lässt sich das nur ganz schwer sagen. Denn das, was sich hinter der offiziellen Bezeichnung „Zähringer Markt“ verbirgt, ist mit dem Wort „Spektakel“ – oder vielleicht noch besser „Spectaculum“ – wohl am treffendsten beschrieben.
In jedem Fall tritt die Stadt Weilheim am 26. September zum mittlerweile elften Mal eine ebenso vergnügliche wie informative Reise ins Mittelalter an. Es geht zurück ins späte 11. Jahrhundert, als am Fuße der Teck die Zähringer das Sagen und auf der nahen Limburg ihren Stammsitz hatten.
Das Leben und das Wirken des mit den Staufern verwandten, schwäbischen Fürstengeschlechts wird beim Zähringer Markt wieder lebendig. Auf einem mittelalterlichen Markt in der farblich passend geschmückten Weilheimer Altstadt gibt es Handgemachtes und zeitgenössische Leckereien in fester wie flüssiger Form. Überdies entführen nachgestellte Alltagsszenen, Musikdarbietungen, Tänze, eine altertümliche Spielstraße und ein Erzähltheater in vergangene Zeiten.
Flauschiges Vergnügen in Kirchheim
Fast 100 Jahre lang war Kirchheim der größte Wollhandelsplatz im damaligen Königreich Württemberg. Zwischen 1819 und 1914 prägte das im Endzustand ebenso weiche wie flauschige Produkt die Textilindustrie der Teckstadt, was nicht zuletzt auch zur Ansiedlung von Färbereien und von etlichen weiteren Textilbetrieben führte.
2010 ließ Kirchheim, anlässlich der Feiern zu seinem 1050-Jahr-Jubiläum, das kulturelle Erbe wieder aufleben und führt seither im zweijährigen Turnus einen großen Wollmarkt durch. Dieser steigt heuer, wegen der anstehende Brandschutzsanierung des Schlosses, erstmals auf dem Areal der Freihof-Schulen und – wie könnte es anders sein – in Teilen der Wollmarktstraße, also an seinem einstigen Standort.
Am 3. und 4. Oktober ist es so weit: Dann heißt es erneut „Bühne frei!“ für traditionelle Schäfereiartikel, für kreative Geschenkideen, die einen direkten Bezug zu Schaf und Wolle aufweisen sowie für einschlägiges Kunsthandwerk und artverwandte Produkte. Rund 60 Stände werden von Händlerinnen und Händlern beschickt werden, gepaart mit einer ganzen Reihe von Mitmachangeboten und anderen Programmpunkten.
Auch die Kulinarik ist, wenn man das so sagen will, „artgerecht“. Denn so wie die Wolle zum Schaf gehört, stehen die Tiere auch für Milch und alles, was daraus gemacht werden kann, sowie für die eine oder andere fleischliche Delikatesse.
Im Landkreis Esslingen ist jede Menge geboten
2. März
Märzenmarkt in Kirchheim
8. bis 26. März
Esslinger Frauenwochen
22. März
Osternestlesmarkt in Nürtingen
28. März
Nacht-Bogenschießen im Heidengrabenzentrum in Erkenbrechtsweiler
10. April
Schlemmerfest in Filderstadt
19. April
Garten-Genuss-Markt im Freilichtmuseum Beuren
25./26. April
Esslinger Frühling
26. April
Plochinger Frühling
30. April bis 10. Mai
Podium Festival in Esslingen
9. Mai
Weilheimer Käsemarkt
10. Mai
Bruckenwasenfest in Plochingen
16. Mai
Esslinger Straßenkunstfestival
16. Mai
Nürtinger Musiknacht
16./17. Mai
Schäfertage im Freilichtmuseum Beuren
22. bis 25. Mai
Köngener Pfingstmarkt
30. Mai
Kirchheimer Musiknacht
6. Juni
Erdbeer-Klimafest in Esslingen
12. bis 15. Juni
Nürtinger Maientag
ab 13. Juni
WLB-Freilichttheater in der Esslinger Maille
27. Juni
CSD in Nürtingen
3. bis 5. Juli
Esslinger Schwörfest
3. bis 5. Juli
Wernauer 750-Jahr-Jubiläum
5. Juli
EZ-Lauf in Esslingen
10. bis 12. Juli
Plochinger Marquardtfest
10. bis 12. Juli
Aichwalder Moto-Cross
11. Juli
CSD in Esslingen
24. Juli
Esslinger Burgkonzert – In Extremo
25. Juli
Esslinger Burgkonzert – Gotthardt und Krokus
29. Juli bis 1. August
EZ-Fußball-Pokal in Ruit
30. Juli bis 8. August
Esslinger Burgkino
31. Juli
Esslinger Kandelmarsch
1. bis 13. August
Esslinger Estival
3. bis 29. August
Kirchheimer Sommernachtskino
16. August
Schurwald Classics in Hohengehren
20. bis 24. August
Goldgelb in Aichwald
21. bis 23. August
Flammende Sterne in Ostfildern
23. August
Wendlinger Vinzenzifest
28. bis 30. August
Sonnenrot Tribute Festival in Kirchheim
6. September
Bergpreis Schwäbische Alb rund um Neuffen
12. September
ES funkelt in Esslingen
12./13. September
Esslinger Glockenspielfestival
13. September
Tag des offenen Denkmals
19./20. September
Wernauer Biegelkirbe
20. September
Heizr-Club-Oldtimertreffen in Plochingen
26. September
Weilheimer Zähringerfest
27. September
Markt der Arche des Geschmacks im Freilichtmuseum Beuren
3. Oktober
Drachenfest in Ostfildern
3./4. Oktober
Kirchheimer Wollmarkt
4. Oktober
Plochinger Herbst
11. Oktober
Esslinger Beutauflair
16. bis 18. Oktober
Krautfest in Leinfelden-Echterdingen
24. Oktober
Esslinger Musiknacht