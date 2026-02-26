1 Lack und Chrom im Überfluss: Das Schurwald Classic am 16. August ist eine von zahlreichen Veranstaltungen im Kreis Esslingen in diesem Jahr. Foto: Roberto Bulgrin

Die Fasnet ist vorbei – und der Winter geht offenbar auch zu Ende, sodass bei Events unter freiem Himmel im Kreis Esslingen nicht mehr gefroren werden muss: Esslinger Frühling und Estival, Burgkonzerte und Open-Air-Kinos, Nürtinger Maientag, Goldgelb – und viele, viele weitere mehr. Ein paar wenige haben wir ausgewählt.

Nürtinger Altstadt wird zum Nest

So klein, wie es der Titel vielleicht vermuten lassen könnte, ist er gar nicht: der Osternestlesmarkt in Nürtingen. So fein, kuschelig und gemütlich wie der Name klingt, präsentiert sich die Veranstaltung dann aber doch. Jahr für Jahr, immer 14 Tage vor dem Ostersonntag ist es so weit. Dann verwandelt sich die Nürtinger Altstadt in einen großen Schauplatz aus blühenden Blumen, jeder Menge Kunsthandwerk und allem was für die Dekoration und das Gestalten des Osterfestes notwendig ist.

Henne oder Ei? Oder doch besser Hase? Beim Osternestlesmarkt dreht sich jedenfalls alles rund ums Osterfest. Foto: Stadt Nürtingen

Mehr als fünf Dutzend Aussteller, Anbieter und Produzenten präsentieren an diesem Tag ihre neuen Kreationen und Angebote. Ob Ei oder Henne, ob Hase oder Lamm, ob aus Holz oder Metall, aus Keramik oder Ton, aus Wolle oder Stoff: In den Gassen der Altstadt gibt es alles, was das österliche Herz begehrt. Hinzu kommt außergewöhnlicher Schmuck und zahllose weitere künstlerische Unikate.

Für Nürtingen ist der Osternestlesmarkt, der am 22. März von 11 bis 17 Uhr stattfindet, „Das (kleine) Frühlingserwachen!“ – und weil die Besucherinnen und Besucher schon mal da sind, putzen sich auch die Geschäfte in der Innenstadt heraus und bitten zum verkaufsoffenen Sonntag. Abgerundet wird der Tag durch ein attraktives Rahmenprogramm und ausgefallene kulinarische Angebote der ansässigen Gastronomiebetriebe.

Pfingst-Flanieren in Köngen

Ob es 20 000 oder am Ende gar wieder 30 000 sein werden, dürfte nicht zuletzt vom Wetter abhängen. So oder so wird die Gemeinde Köngen an Pfingsten aber mit Sicherheit von flanierenden Besucherinnen und Besuchern geflutet. Der Pfingstmarkt steht an – und im Laufe der Zeit hat sich die Veranstaltung zum Publikumsmagneten ausgewachsen.

An Pfingsten wird die Gemeinde Köngen wieder zur großen Flaniermeile. Foto: Ines Rudel

Wann genau die Tradition begründet wurde, am Pfingstmontag einen großen Markt im Ort durchzuführen, lässt sich heutzutage nur noch schwer sagen. 1787 erteilte die zuständige Behörde aber erstmals offiziell „die Erlaubnis für einen Markt während der Pfingstfeiertage“, wobei auf diesem zunächst der Verkauf von Vieh im Vordergrund stand.

Vieh gibt es beim Köngener Pfingstmarkt zwar nicht mehr, dafür aber fast alles was sich das bummelnde Volk wünscht. So um die 300 Stände sollten es am 25. Mai auch heuer wieder werden – und schon seit vielen Jahren zieht sich das Event über das gesamte lange Wochenende, weil der örtliche Musikverein zeitgleich zum Pfingstmusikfest bittet.

Rollendes Kulturgut auf dem Schurwald

„Elektrische“ dürften am 16. August auf den Straßen in und rund um Baltmannsweiler deutlich in der Minderheit sein. Stattdessen werden dort an diesem Sonntag der Geruch und der Sound von altehrwürdigen Benzin- und Dieselmotoren in der Luft liegen. Der Schurwald Classic Club bittet, wie es auf den einschlägigen Portalen bereits heißt, zu „Runde fünf“ seines Schurwald Classic. Dementsprechend werden Old- und Youngtimer, die 30 Jahre oder mehr auf der Karosserie haben müssen, erneut in großer Zahl den Weg in die Hauptstraße von Hohengehren finden.

Der Spaß steht beim Schurwald Classic im Vordergrund. Foto: Roberto Bulgrin

Erfahrungsgemäß – und nachdem im vergangenen Jahr bereits die Oldtimer-Hocketse, die man „etwas kleiner halten wollte“, recht groß geworden ist – wird der Platz dort vermutlich nicht ausreichen. Das aber sollte kein unüberwindbares Problem darstellen, denn die Organisatoren sind als Freunde und Anhänger des rollenden Kulturguts das Improvisieren in vielerlei Hinsicht gewohnt.

Gerade dieser spezielle Charme des Unvorhersehbaren, gepaart mit dem Umstand, dass beim Schurwald Classic nicht alles glänzen, blitzen und funkeln muss, zeichnet das Treffen in besonderem Maße aus. Während andernorts oft nur teure Luxuskarossen zu bestaunen sind, hat es hier auch Platz für alte Bulldogs und andere angegraute Nutzfahrzeuge.

Weilheim bittet zur Mittelalter-Reise

Ist es ein Markt? Ist es ein Fest? Ist es eine Performance? – Genau lässt sich das nur ganz schwer sagen. Denn das, was sich hinter der offiziellen Bezeichnung „Zähringer Markt“ verbirgt, ist mit dem Wort „Spektakel“ – oder vielleicht noch besser „Spectaculum“ – wohl am treffendsten beschrieben.

Die Rittersleut’ leben und haben beim Zähringer Markt eine Menge zu erzählen. Foto: SDMG

In jedem Fall tritt die Stadt Weilheim am 26. September zum mittlerweile elften Mal eine ebenso vergnügliche wie informative Reise ins Mittelalter an. Es geht zurück ins späte 11. Jahrhundert, als am Fuße der Teck die Zähringer das Sagen und auf der nahen Limburg ihren Stammsitz hatten.

Das Leben und das Wirken des mit den Staufern verwandten, schwäbischen Fürstengeschlechts wird beim Zähringer Markt wieder lebendig. Auf einem mittelalterlichen Markt in der farblich passend geschmückten Weilheimer Altstadt gibt es Handgemachtes und zeitgenössische Leckereien in fester wie flüssiger Form. Überdies entführen nachgestellte Alltagsszenen, Musikdarbietungen, Tänze, eine altertümliche Spielstraße und ein Erzähltheater in vergangene Zeiten.

Flauschiges Vergnügen in Kirchheim

Fast 100 Jahre lang war Kirchheim der größte Wollhandelsplatz im damaligen Königreich Württemberg. Zwischen 1819 und 1914 prägte das im Endzustand ebenso weiche wie flauschige Produkt die Textilindustrie der Teckstadt, was nicht zuletzt auch zur Ansiedlung von Färbereien und von etlichen weiteren Textilbetrieben führte.

Wolle in allen Farben und Varianten – zum Stricken, Häkeln und Knüpfen. Foto: Foto: Michael Steinert

2010 ließ Kirchheim, anlässlich der Feiern zu seinem 1050-Jahr-Jubiläum, das kulturelle Erbe wieder aufleben und führt seither im zweijährigen Turnus einen großen Wollmarkt durch. Dieser steigt heuer, wegen der anstehende Brandschutzsanierung des Schlosses, erstmals auf dem Areal der Freihof-Schulen und – wie könnte es anders sein – in Teilen der Wollmarktstraße, also an seinem einstigen Standort.

Am 3. und 4. Oktober ist es so weit: Dann heißt es erneut „Bühne frei!“ für traditionelle Schäfereiartikel, für kreative Geschenkideen, die einen direkten Bezug zu Schaf und Wolle aufweisen sowie für einschlägiges Kunsthandwerk und artverwandte Produkte. Rund 60 Stände werden von Händlerinnen und Händlern beschickt werden, gepaart mit einer ganzen Reihe von Mitmachangeboten und anderen Programmpunkten.

Auch die Kulinarik ist, wenn man das so sagen will, „artgerecht“. Denn so wie die Wolle zum Schaf gehört, stehen die Tiere auch für Milch und alles, was daraus gemacht werden kann, sowie für die eine oder andere fleischliche Delikatesse.

Im Landkreis Esslingen ist jede Menge geboten

2. März

Märzenmarkt in Kirchheim

8. bis 26. März

Esslinger Frauenwochen

22. März

Osternestlesmarkt in Nürtingen

28. März

Nacht-Bogenschießen im Heidengrabenzentrum in Erkenbrechtsweiler

10. April

Schlemmerfest in Filderstadt

19. April

Garten-Genuss-Markt im Freilichtmuseum Beuren

25./26. April

Esslinger Frühling

26. April

Plochinger Frühling

30. April bis 10. Mai

Podium Festival in Esslingen

9. Mai

Weilheimer Käsemarkt

10. Mai

Bruckenwasenfest in Plochingen

16. Mai

Esslinger Straßenkunstfestival

16. Mai

Nürtinger Musiknacht

16./17. Mai

Schäfertage im Freilichtmuseum Beuren

22. bis 25. Mai

Köngener Pfingstmarkt

30. Mai

Kirchheimer Musiknacht

6. Juni

Erdbeer-Klimafest in Esslingen

12. bis 15. Juni

Nürtinger Maientag

ab 13. Juni

WLB-Freilichttheater in der Esslinger Maille

27. Juni

CSD in Nürtingen

3. bis 5. Juli

Esslinger Schwörfest

3. bis 5. Juli

Wernauer 750-Jahr-Jubiläum

5. Juli

EZ-Lauf in Esslingen

10. bis 12. Juli

Plochinger Marquardtfest

10. bis 12. Juli

Aichwalder Moto-Cross

11. Juli

CSD in Esslingen

24. Juli

Esslinger Burgkonzert – In Extremo

25. Juli

Esslinger Burgkonzert – Gotthardt und Krokus

29. Juli bis 1. August

EZ-Fußball-Pokal in Ruit

30. Juli bis 8. August

Esslinger Burgkino

31. Juli

Esslinger Kandelmarsch

1. bis 13. August

Esslinger Estival

3. bis 29. August

Kirchheimer Sommernachtskino

16. August

Schurwald Classics in Hohengehren

20. bis 24. August

Goldgelb in Aichwald

21. bis 23. August

Flammende Sterne in Ostfildern

23. August

Wendlinger Vinzenzifest

28. bis 30. August

Sonnenrot Tribute Festival in Kirchheim

6. September

Bergpreis Schwäbische Alb rund um Neuffen

12. September

ES funkelt in Esslingen

12./13. September

Esslinger Glockenspielfestival

13. September

Tag des offenen Denkmals

19./20. September

Wernauer Biegelkirbe

20. September

Heizr-Club-Oldtimertreffen in Plochingen

26. September

Weilheimer Zähringerfest

27. September

Markt der Arche des Geschmacks im Freilichtmuseum Beuren

3. Oktober

Drachenfest in Ostfildern

3./4. Oktober

Kirchheimer Wollmarkt

4. Oktober

Plochinger Herbst

11. Oktober

Esslinger Beutauflair

16. bis 18. Oktober

Krautfest in Leinfelden-Echterdingen

24. Oktober

Esslinger Musiknacht