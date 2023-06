1 Der schwer verletzte Motorradfahrer starb im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Der 61-jährige Fahrer eines Motorrads folgt einem Auto auf einer Landstraße im Kreis Heilbronn. Als der Wagen am Ortseingang Jagsthausen langsamer wird, rammt der Biker das Fahrzeug.















Link kopiert

Ein Motorradfahrer ist in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) einem Auto aufgefahren, schwer gestürzt und später in einem Krankenhaus gestorben. Der 61-Jährige war dem Auto auf der Landstraße gefolgt. Der 38-jährige Autofahrer verringerte ersten Erkenntnissen nach am Ortseingang Jagsthausen die Geschwindigkeit, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

Daraufhin sei der Motorradfahrer dem Auto aus bislang ungeklärter Ursache aufgefahren. Der Mann wurde mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er später starb. Die Landstraße war nach dem Unfall am Donnerstag zeitweise komplett gesperrt. Der Autofahrer blieb unverletzt.