Jazmin Grace Grimaldi, die uneheliche Tochter von Fürst Albert, veröffentlicht einen Jahresrückblick auf Instagram – mit einem Foto, das einer kleinen Sensation gleicht.















Monaco - Fürst Albert von Monaco hat vier Kinder – aber nur zwei, die Zwillinge Jacques und Gabrielle, stehen auch offiziell in der Thronfolge. Der Monegasse bekannte sich schon vor Jahren zu seinen beiden unehelichen Kindern, Jazmin Grace (29) und Alexandre (18). Anfang vergangenen Jahres gab die Mutter von Alexandre, die Stewardess Nicole Coste, ein Interview und verriet, dass ihr Sohn Kontakt zu seinem Vater und seinen Halbgeschwistern hat.

Jetzt veröffentlichte Jazmin Grace Grimaldi, die in den USA als Schauspielerin arbeitet, ein sensationelles Foto: Es zeigt Jazmin und Alexandre mit den Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella. Die Siebenjährigen sind die Kinder von Fürst Albert und Fürstin Charlène.

Jazmin Grace versteckte das Bild ihrer Halbgeschwister in einer Fotoschau, mit der sie auf Instagram das vergangene Jahr Revue passieren ließ.

Der siebenjährige Prinz Jacques ist der Thronfolger seines Vaters – obwohl er drei Minuten jünger ist als seine Schwester. In der monegassischen Verfassung werden männliche Erben bei der Thronfolge vorgezogen.

Die Fürstenfamilie hat ein schweres Jahr hinter sich: Im November musste sich Charlène von Monaco in eine Klinik außerhalb des Zwergstaats begeben – sie leidet an „psychischer und physischer Erschöpfung“. Die Fürstin hatte zuvor monatelang wegen einer langwierigen Nebenhöhlenerkrankung in Südafrika festgesessen. Wann Charlène die Klinik verlassen und nach Hause zurückkehren kann, ist noch unklar.