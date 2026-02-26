1 Der Jackpot ist nicht geknackt. Aber ein Spieler aus dem Kreis Esslingen darf trotzdem jubeln. Foto: Staatliche Toto-Lotto

Die Zahlen 9, 13, 25, 30, 37 und 46 haben einem Lotto-Spieler aus dem Kreis Esslingen einen Geldsegen beschert.











Sechs Richtige im Kreis Esslingen: Bei der Lotto-Ziehung 6 aus 49 hatte am Mittwoch ein Glückspilz alle sechs Gewinnzahlen auf seinem Spielschein richtig angekreuzt und gewann mit seinem Tipp mehr als 430 000 Euro. Die ausgewählten Zahlen 9, 13, 25, 30, 37 und 46 verhalfen dem Mann aus dem Kreis Esslingen zu einem Großgewinn, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Lediglich die korrekte Superzahl 8 fehlte, um den millionenschweren Jackpot zu knacken. Doch auch so landete er einen Glückstreffer. Der „Sechser“ ist 431 243,50 Euro wert. Die Auszahlung ist zudem komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Gewinn der Klasse 2 bei Lotto 6 aus 49 liegt bei rund 1 zu 15,5 Millionen.

Am Samstag sind 24 Millionen im Jackpot

Lotto Baden-Württemberg weiß bereits, um wen es sich bei dem Spielteilnehmer handelt. Der Mann hatte seinen Tipp in einer Annahmestelle im Westen des Kreises Esslingen abgegeben und dabei eine Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg eingesetzt. Dadurch wird er automatisch über den Gewinn informiert und erhält das Geld in den nächsten Tagen überwiesen.

Da die Gewinnklasse 1 auch bundesweit nicht geknackt wurde, liegen bei der nächsten Ziehung am Samstag, 28. Februar, rund 24 Millionen Euro im Jackpot des Lotterieklassikers 6 aus 49. Die Gewinnchance liegt bei 1 zu 140 Millionen.