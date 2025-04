Italiens Regierungschefin als Erste bei Trump: Meloni hat, was Merz noch braucht

Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg-Anschlag - Wer übernimmt Verantwortung?

Wie war der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg möglich? Hätte er verhindert werden können? Die Behörden in Sachsen-Anhalt sehen jeweils andere Stellen in der Verantwortung.