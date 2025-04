Italienischer Fußball: Serie A verlegt Spiele nach Tod von Papst Franziskus

Formel 1 Piastri auf die Couch: Australier neuer WM-Spitzenreiter

Oscar Piastri ist der Mann der Stunde in der Formel 1. Sieg in China, Sieg in Bahrain, Sieg in Saudi-Arabien. Damit entreißt er die WM-Führung seinem Teamkollegen. Stark ist aber auch Max Verstappen.