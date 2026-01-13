1 Niclas Füllkrug fällt vorerst verletzt aus. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Kaum hat Niclas Füllkrug erstmals von Beginn an für Milan gespielt, da stoppt Berichten zufolge eine Verletzung den deutschen Fußball-Nationalspieler im WM-Jahr. Er wird vorerst ausfallen.











Mailand - Niclas Füllkrug muss italienischen Medienberichten zufolge nach seinem ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Verein bereits den ersten Rückschlag einstecken. Der 32 Jahre alte deutsche Fußball-Nationalspieler hat einen gebrochenen Zeh und wird erstmal ausfallen. "Füllkrug schon k.o.", schrieb "Corriere dello Sport".

Fällt Füllkrug vier Wochen aus?

Laut "Gazzetta dello Sport" wird Füllkrug am Donnerstag bei Como 1907 fehlen und "mit ziemlicher Sicherheit auch am Sonntag gegen Lecce nicht dabei sein". Milan hoffe aber, den Angreifer für die Partie am 25. Januar gegen die AS Rom wieder fit zu bekommen, aber vieles werde von den Behandlungen und der Schmerzgrenze Füllkrugs abhängen, hieß es in dem Bericht.

Andere Medien wie der "Corriere della Sera" oder "La Repubblica" schrieben indes von einer deutlichen Ausfalldauer: Rund einen Monat. Die nächsten Termine der Nationalmannschaft stehen Ende März an.

Verletzungs-Ausfall auch schon bei West Ham

Füllkrug kam am Sonntag erstmals im Milan-Dress von Beginn an zum Einsatz - und zog sich in der Partie gegen die AC Florenz prompt die Verletzung zu. Er wurde von West Ham United an den Club in der Serie A bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen.

Beim Club aus der Premier League war er im Oktober und November mehrere Spiele wegen eines Muskelbündelrisses ausgefallen und zuletzt nicht mal mehr im Kader gestanden. Mit seinem Engagement in Mailand will sich Füllkrug auch für die WM im Sommer in den USA, in Kanada und Mexiko empfehlen. Bei seinen bisherigen drei Einsätzen für Milan erzielte der Mittelstürmer noch keinen Treffer.