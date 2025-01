Italien und USA: Meloni besucht Trump in Mar-a-Lago

Meloni besucht Trump in Mar-a-Lago

1 Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist auf dem Weg zu einem Treffen mit Donald Trump in den USA. (Foto: Archiv) Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

Italiens Ministerpräsidentin werden gute Kontakte ins Trump-Lager nachgesagt. Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Wechsel im Weißen Haus ist sie zu einem Treffen in Florida.











Rom - Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist auf dem Weg zu einem Besuch beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Dies berichteten verschiedene italienische Medien unter Berufung auf die Umgebung der Regierungschefin.

Demnach wird Meloni am Samstagabend (19.30 Uhr Ortszeit, 1.30 Uhr MEZ Sonntag) im US-Bundesstaat Florida erwartet, wo sich Trump seit seinem Wahlsieg im November die meiste Zeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach aufhält. Offiziell gab es zunächst keine Bestätigung für das geplante Treffen.

Die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) gilt als die europäische Regierungschefin, die die besten Beziehungen zum Trump-Lager hat. Meloni pflegt auch ein freundschaftliches Verhältnis zum US-Milliardär Elon Musk, der den Republikaner berät. Trump zieht am 20. Januar erneut im Weißen Haus ein.

Der scheidende Amtsinhaber Joe Biden wiederum wird kommende Woche zu einem Besuch in Rom erwartet. Auf dem Programm stehen Treffen mit Papst Franziskus und auch mit Meloni. Sie führt seit zwei Jahren in Rom eine Koalition aus drei Rechtsparteien. Bis zum Jahreswechsel hatte sie auch den Vorsitz in der Gruppe sieben großer demokratischer Industrienationen (G7) inne.