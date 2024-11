Ist Öko zu teuer?: Nürtinger Forscher: Viele Verbraucher sind nicht bereit, mehr zu bezahlen

1 Vor zwei Jahren wurde am Nürtinger Campus Innenstadt das neue Informationszentrum der Hochschule eröffnet, das auch architektonisch eine Brücke aus der Vergangenheit in die Zukunft schlägt. Foto: Ines Rudel

Wie lassen sich Ökonomie und Ökologie in der Landwirtschaft in Einklang bringen? Der Rektor der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Andreas Frey, spricht darüber, welche Rolle Verantwortungsbewusstsein in der Lehre spielt.











Von der Höheren Landbauschule zur modernen Hochschule war es in Nürtingen ein langer Weg. Und wo früher staatlich geprüfte Landwirte ausgebildet wurden, ist 75 Jahre später ein breites akademisches Bildungsangebot bis hin zur Promotion längst Alltag. Vor allem die Wirtschaftsstudiengänge wie der noch recht neue Studiengang Zukunftsökonomie landen bei internationalen Rankings regelmäßig auf den vorderen Plätzen, was Ansporn und Verpflichtung bedeutet. Was kann die Hochschule heute unter dem Druck des Klimawandels für eine gute Zukunft beitragen? Ein Gespräch mit dem Rektor Andreas Frey.