1 Matthias Maurer (oben), deutscher ESA-Astronaut, und Raja Chari, US-amerikanischer NASA-Astronaut, arbeiteten 2022 während eines Außeneinsatzes an der Raumstation ISS. (Symbolbild) Foto: NASA/ESA/dpa

Astronauten von der ISS sollten heute zu einem Weltraumspaziergang aufbrechen. Wegen medizinischer Probleme bei einem Crewmitglied wurde er nun verschoben. Die Nasa hält sich zu Details noch bedeckt.











Washington - Ein für heute geplanter Außeneinsatz von Astronauten der Internationalen Raumstation (ISS) ist verschoben worden. Grund seien medizinische Probleme bei einem der Astronauten, wie die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa in einem Blog mitteilte.

Das Problem sei am Mittwoch aufgetreten. Die Situation sei stabil. Nähere Informationen dazu wollte die Nasa aufgrund von Datenschutzrichtlinien nicht mitteilen. Sie wollte aber weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben und zudem einen Ersatztermin veröffentlichen.