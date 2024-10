Der festgenommene mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation IS plante einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.











Link kopiert

Bernau bei Berlin/Karlsruhe - Der festgenommene mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation IS plante einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.